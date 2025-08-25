Varázstáska tanszergyűjtés: a kecskemétiek idén is jelesre vizsgáztak összefogásból – fotók, videó

Szeptemberrel új kihívások és lehetőségek veszik kezdetét. Erről beszélt a Varázstáska jótékonysági tanszergyűjtő akció hétfői záró eseményén Kecskemét polgármestere, Szemereyné Pataki Klaudia, aki a széleskörű összefogást példaértékűnek nevezte és boldogságát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az iskolakezdéssel járó nehézségeket terén a rászoruló családok terét kicsit enyhíteni tudták.

Idén is nagy sikerrel zárult a Varázstáska jótékonysági tanszergyűjtő akció

Fotó: Vizi Zalán

Több száz rászoruló gyermek kapott tanszercsomagot a Varázstáska akciónak köszönhetően

Az augusztus elején kezdődő tanszergyűjtés menete jól megszokott volt: a különböző partnereknél, bevásárlóközpontoknál elhelyezett Varázstáskába bárki bedobhatott egy füzetet, tollat, bármilyen írószert, esetleg pénzadományt, amelyeket rendszerezve az iskolák és a civil szervezetek segítségével az önkormányzat koordinálásával kiosztottak.

A Varázstáska akció idén is nagy sikerrel zárult: 244 rászoruló gyermeket részesült tanszertámogatásban, közel 6 millió forint értékben. Emellett az önkormányzat a Városi Szociális Közalapítványon keresztül további 171 általános és középiskolás gyermek iskolakezdését segíti mintegy 2,8 millió forint értékben.

Az eseményen Szemereyné Pataki Klaudia polgármester hozzátette, a Varásztáska akciót és minden városi támogatást egybe véve idén közel 800 kecskeméti gyermek iskolakezdéséhez járul hozzá a város kisebb-nagyobb adományokkal.

Egyesületek és magánszemélyek is beálltak a támogatók közé

A Varázstáska tanszergyűjtő akciót idén ötödik alkalommal hirdették meg. Annak idején ez Engert Jakabné alpolgármester ötlete volt és a kezdeményezése – mint fogalmazott – mára már városi mozgalommá nőtte ki magát.