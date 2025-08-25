35 perce
Varázstáska tanszergyűjtés: a kecskemétiek idén is jelesre vizsgáztak összefogásból – fotók, videó
Kecskeméten már évekre visszanyúló hagyománya van annak, hogy a város lakossága, civil szervezetek és cégek összefognak annak érdekében, hogy megkönnyítsék a rászorulók iskolakezdését. Idén sem volt ez másképp, a Varázstáska jótékonysági tanszergyűjtő akció több száz gyermeknek okozott örömöt.
Szeptemberrel új kihívások és lehetőségek veszik kezdetét. Erről beszélt a Varázstáska jótékonysági tanszergyűjtő akció hétfői záró eseményén Kecskemét polgármestere, Szemereyné Pataki Klaudia, aki a széleskörű összefogást példaértékűnek nevezte és boldogságát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az iskolakezdéssel járó nehézségeket terén a rászoruló családok terét kicsit enyhíteni tudták.
Több száz rászoruló gyermek kapott tanszercsomagot a Varázstáska akciónak köszönhetően
Az augusztus elején kezdődő tanszergyűjtés menete jól megszokott volt: a különböző partnereknél, bevásárlóközpontoknál elhelyezett Varázstáskába bárki bedobhatott egy füzetet, tollat, bármilyen írószert, esetleg pénzadományt, amelyeket rendszerezve az iskolák és a civil szervezetek segítségével az önkormányzat koordinálásával kiosztottak.
A Varázstáska akció idén is nagy sikerrel zárult: 244 rászoruló gyermeket részesült tanszertámogatásban, közel 6 millió forint értékben. Emellett az önkormányzat a Városi Szociális Közalapítványon keresztül további 171 általános és középiskolás gyermek iskolakezdését segíti mintegy 2,8 millió forint értékben.
Az eseményen Szemereyné Pataki Klaudia polgármester hozzátette, a Varásztáska akciót és minden városi támogatást egybe véve idén közel 800 kecskeméti gyermek iskolakezdéséhez járul hozzá a város kisebb-nagyobb adományokkal.
Egyesületek és magánszemélyek is beálltak a támogatók közé
A Varázstáska tanszergyűjtő akciót idén ötödik alkalommal hirdették meg. Annak idején ez Engert Jakabné alpolgármester ötlete volt és a kezdeményezése – mint fogalmazott – mára már városi mozgalommá nőtte ki magát.
Varázstáska jótékonysági tanszergyűjtő akció KecskemétenFotók: Vizi Zalán
A gyűjtéshez pénzadománnyal járult hozzá három magánszemély, továbbá Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester, Engert Jakabné és Gaál József alpolgármesterek, Leviczky Cirill, Nemcsik Mátyás és Gál Zsombor önkormányzati képviselők. Ők közéleti szereplőként a kötelezően megemelt tiszteletdíjuk különbözetét ajánlották fel a Városi Szociális Közalapítványon keresztül.
Engert Jakabné hírportálunknak hangsúlyozta, 130 önkéntes segítette az akciót, illetve több száz, de lehet hogy több ezer kecskeméti polgár dobott be ajándékot a Varázstáskába.
Az idei akcióban együttműködő szervezetek, partnerek voltak:
- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület
- Városi Szociális Közalapítvány
- Együtt a Kecskeméti Családokért Alapítvány
- Egyedülálló Szülők Klubja Kecskemét
- Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
- Kecskeméti Nyugdíjasszövetség
- Hírös Fiatalok Egyesülete
- Trendalelke Vállalkozónői Közösség
Gyűjtőpontok voltak:
- Alföld Áruház
- Malom Írószer
- Firka Papír-Írószer – Kiss-Firka Kft.
- Auchan Áruház
- „Kis” Tesco Áruház
- „Nagy” Tesco Áruház
A gyűjtőpontok egyben tanszert is adományoztak, hozzájárulva ezzel az akció sikeréhez.
Tanszerek adományozásával segítettek továbbá:
- Malom Központ
- Kecskeméti Nyugdíjasszövetség
- Kecskeméti Sportiskola
- Termostar Kft.
- Kecskeméti Televízió Kft.
- Hírös Sport Kft.
- Hírös Agóra Kft.
- Kecskeméti Közlekedési Központ Kft.
- KIK-FOR Kft.
- AIPA Kft.
- Bácsvíz Zrt.
- Hírös Fiatalok Egyesülete
- valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magyary Zoltán Szakkolégiuma
- Szintén tanszercsomagokat vásárolt két magánszemély és a kecskeméti közgyűlés FIDESZ–KDNP frakciójának 12 tagja.