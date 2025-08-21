augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Óriási volt a hangulat

1 órája

Szenzációs koncerttel indította a Hírös Hét Fesztivált Kecskeméten a Valmar – fotók, videó

Címkék#VALMAR#baon videó#programsoroló#koncert#Hírös Hét Fesztivál

Augusztus 20-án az ünnep megkoronázásaként különleges vendégek érkeztek Kecskemétre. Valmar-koncerttel vette kezdetét az többnapos esti koncertsorozat.

Mócza Milán

Míg az ország többi városában légi parádé, tűzijáték és fényshow gyönyörködtette a lakosságot, Kecskemét a hangok játékával, egy igazán különleges koncerttel zárta augusztus 20-át. A szerdán induló Hírös Hét Fesztivál Valmar-koncerttel indította első estéjét, a főtér pedig látogatók ezreivel telt meg. A fellépést füstgépek, tűzgépek, konfetti és a rajongók tömege kísérte, akik az előadókkal énekelték kedvenc számaikat.

kecskeméti valmar-koncert
Hatalmas volt a hangulat a Valmar-koncerten
Fotó: Mócza Milán

Óriási tömeg vett részt a Valmar-koncerten

Alig telt el nyolc óra, a színpad előtt máris emberek sokasága gyűlt össze, hogy a Valmart a legjobb helyekről láthassák, hallgathassák. A Valkusz Milán és Marics Peti alkotta duó 2018-ban robbant be a köztudatba, energikus, fülbemászó zenéikkel pedig gyorsan meghódították az egész országot. Ezek közül a Rövid Éj, a PONT JÓ, a Hajnalokig és sok más is felcsendült kecskeméti koncertjükön, a közönség pedig – mint ahogy minden előadó reméli – egymást túlharsogva énekelte velük együtt a számokat. 

Kecskeméten lépett fel a Valmar

Fotók: Mócza Milán

Néhány napja még kérdéses volt, valóban el tudnak e jönni a Hírös Városba, egy fellépésén ugyanis Valkusz Milán rosszul lett – itt azonban már újra teljes erőbedobással volt jelen.

Folytatódnak a Hírös Hét programjai

Ezzel elkezdődött a Hírös Hét Fesztivál koncertsorozata, mely vasárnapig olyan változatos, sokak által kedvelt előadókkal lepi meg a látogatókat, mint a Melody Maker, SoulBlaster  vagy a csütörtöki napon fellépő Bohemian Betyars, hétfőre pedig a NEOTON Sztárjai készülnek élő nagy koncerttel. Étel-ital, zene és számos színes program, a kecskeméti Hírös Hét Fesztivált nem érdemes kihagyni.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu