Szenzációs koncerttel indította a Hírös Hét Fesztivált Kecskeméten a Valmar – fotók, videó

Míg az ország többi városában légi parádé, tűzijáték és fényshow gyönyörködtette a lakosságot, Kecskemét a hangok játékával, egy igazán különleges koncerttel zárta augusztus 20-át. A szerdán induló Hírös Hét Fesztivál Valmar-koncerttel indította első estéjét, a főtér pedig látogatók ezreivel telt meg. A fellépést füstgépek, tűzgépek, konfetti és a rajongók tömege kísérte, akik az előadókkal énekelték kedvenc számaikat.

Hatalmas volt a hangulat a Valmar-koncerten

Fotó: Mócza Milán

Óriási tömeg vett részt a Valmar-koncerten

Alig telt el nyolc óra, a színpad előtt máris emberek sokasága gyűlt össze, hogy a Valmart a legjobb helyekről láthassák, hallgathassák. A Valkusz Milán és Marics Peti alkotta duó 2018-ban robbant be a köztudatba, energikus, fülbemászó zenéikkel pedig gyorsan meghódították az egész országot. Ezek közül a Rövid Éj, a PONT JÓ, a Hajnalokig és sok más is felcsendült kecskeméti koncertjükön, a közönség pedig – mint ahogy minden előadó reméli – egymást túlharsogva énekelte velük együtt a számokat.