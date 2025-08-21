2 órája
Szenzációs koncerttel indította a Hírös Hét Fesztivált Kecskeméten a Valmar – fotók, videó
Augusztus 20-án az ünnep megkoronázásaként különleges vendégek érkeztek Kecskemétre. Valmar-koncerttel vette kezdetét az többnapos esti koncertsorozat.
Míg az ország többi városában légi parádé, tűzijáték és fényshow gyönyörködtette a lakosságot, Kecskemét a hangok játékával, egy igazán különleges koncerttel zárta augusztus 20-át. A szerdán induló Hírös Hét Fesztivál Valmar-koncerttel indította első estéjét, a főtér pedig látogatók ezreivel telt meg. A fellépést füstgépek, tűzgépek, konfetti és a rajongók tömege kísérte, akik az előadókkal énekelték kedvenc számaikat.
Óriási tömeg vett részt a Valmar-koncerten
Alig telt el nyolc óra, a színpad előtt máris emberek sokasága gyűlt össze, hogy a Valmart a legjobb helyekről láthassák, hallgathassák. A Valkusz Milán és Marics Peti alkotta duó 2018-ban robbant be a köztudatba, energikus, fülbemászó zenéikkel pedig gyorsan meghódították az egész országot. Ezek közül a Rövid Éj, a PONT JÓ, a Hajnalokig és sok más is felcsendült kecskeméti koncertjükön, a közönség pedig – mint ahogy minden előadó reméli – egymást túlharsogva énekelte velük együtt a számokat.
Kecskeméten lépett fel a ValmarFotók: Mócza Milán
Néhány napja még kérdéses volt, valóban el tudnak e jönni a Hírös Városba, egy fellépésén ugyanis Valkusz Milán rosszul lett – itt azonban már újra teljes erőbedobással volt jelen.
Folytatódnak a Hírös Hét programjai
Ezzel elkezdődött a Hírös Hét Fesztivál koncertsorozata, mely vasárnapig olyan változatos, sokak által kedvelt előadókkal lepi meg a látogatókat, mint a Melody Maker, SoulBlaster vagy a csütörtöki napon fellépő Bohemian Betyars, hétfőre pedig a NEOTON Sztárjai készülnek élő nagy koncerttel. Étel-ital, zene és számos színes program, a kecskeméti Hírös Hét Fesztivált nem érdemes kihagyni.
