Így kerülhetjük el a vadgázolást, kiderült, lesz-e idén kecskeméti repülőnap

Összegyűjtöttük, mely hírekre kattintottak a legtöbbet olvasóink az előző héten. Köztük van egy halasi családi balhé, írtunk egy hátborzongató esetről, amely a bajai Sugovica Hotelben történt, illetve arról is, hogy kártérítés járhat a vadgázolások után.

Ebben az időszakban gyakoriak a vadgázolások

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Kártérítés járhat vadgázolás esetén? Sokakat meglep, de igen!

Ezekben a hetekben felbolydul a természet. Most van az őzek násza, a párzási időszak, emiatt még nagyobb figyelemmel kell vezetni. Hogyan kerülhetők el a vadgázolások? Többek között erről is mesélt dr. Szigethy Béla, az Országos Magyar Vadászkamara Bács-Kiskun Vármegyei Területi szervezete és a Bács-Kiskun Vármegyei Vadászszövetség elnökének helyettese a Rádió 1 Gong Téma műsorában.

Mindent elpusztít maga körül ez a hungarikumnak nyilvánított növény, a szakértők szerint nagy a baj

Erről a növényről nagyon megosztóak a vélemények, kettős mércéjén nem lehet könnyen eligazodni. Az észak-amerikából származó fehér akácot hungarikummá nyilvánították, pedig a hazai erdőket is károsítja.

Családi balhé a Kossuth utcán: repült a tévé, záporoztak a ruhák az erkélyről

Egy nő dührohamában kidobott egy tévét az erkélyről. A járókelők és a rendőrök is csak kapkodták a fejüket a kiskunhalasi családi balhé láttán.

Kiderült az igazság a 2025-ös kecskeméti repülőnapról, hivatalosan is megerősítette a minisztérium

Hivatalos! 2025-ben nem lesz kecskeméti repülőnap – a Honvédelmi Minisztérium megerősítette, elmarad az idei rendezvény.

Hátborzongató üzenet várta az urbexezőket az elhagyatott hotel falán – veszélyessé vált a látogatása

Veszélyessé vált az egykor egykor korszerű szolgáltatásairól ismert épület. A Sugovica Hotel falai ma már nem vendégek nevetését őrzik, hanem egyre nyomasztóbb történeteket. A bajai épület az urbexezők egyik célpontja lett, de a legutóbbi látogatók olyasmit találtak odabent, ami új megvilágításba helyezi az elhagyatott szállodát.