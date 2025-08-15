1 órája
Ellopták a vadászgépek alkatrészeit, veszélyes termékeket vontak ki a forgalomból
Összeszedtük Bács-Kiskun pénteki kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy a rendőrök elkapták a parfümtolvajt, kiderült, hogy betörők jártak a kecskeméti katonai repülőtéren és vadászgépek alkatrészeit vitték el, illetve megtudhatja, mely termékek miatt rendeltek el visszahívást.
Pénteken sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy több termékvisszahívást is elrendelt a hatóság, hogy, augusztustól új szabály vonatkozik a gyerekekre a fürdőkben, illetve, hogy a vadászgépek alkatrészeit lopták el a kecskeméti katonai repülőtérről.
Betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre, megszólalt a Honvédelmi Minisztérium
A Blikk információi szerint néhány hete betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre. A lap úgy tudja, értékes alkatrészeket loptak el a MiG–29-es vadászgépekből. Megszólalt a Honvédelmi Minisztérium.
Élősködők lepték el a sajtokat, azonnali visszahívást rendelt el a hatóság
Újabb riasztást adott ki a hatóság. Meg ne egye, ha ilyet vásárolt! Mutatjuk, milyen élelmiszerre rendeltek el termékvisszahívást.
Meglepő zsákmányt ejtett egy gólya, videó is készült a ritka pillanatról
A fehér gólya étrendje jóval változatosabb, mint hinnénk. Most egy ritka pillanatot örökítettek meg: nyúllal a csőrében sétált Akasztón egy gólya.
Augusztustól új szabály vonatkozik a gyerekekre a fürdőkben, ezt minden családnak tudnia kell!
Augusztus 1-jétől jelentős változás lépett életbe a hazai fürdők szabályozásában. A jogszabály kimondja, hogy 14 év alatti gyermekek csak orvosi rendelvény birtokában használhatják a gyógyfürdőket és a gyógyászati célú medencéket.
Kukoricát szállító teherautó kapott lángra
Kigyulladt egy kukoricát szállító teherautó a 441-es főút 20–21-es kilométere között, az M44-es lehajtójánál péntek reggel. A jármű vezetőfülkéje teljes terjedelmében ég.
Mérgező nehézfémek kerültek a népszerű termékbe, súlyos tüneteket okozhat, ha valaki iszik belőle
A hétköznapi és az ünnepi asztal díszei is bátran lehetnének a virágmintás poharak. Hangsúlyozottan azonban tényleg csak dísznek valók, ugyanis italfogyasztásra alkalmatlanok. Súlyos probléma miatt elrendelte a termékvisszahívást a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Gripen vadászgépek a Kecskeméti bázison
A JAS 39 Gripen többfunkciós harci gép, amelyet a Saab, az Ericsson és a Volvo, valamint a Celsius Aerotech vállalatból álló konzorcium fejlesztett ki. A Gripen alkalmas elfogóvadász, taktikai csapásmérő és felderítő feladatok ellátására is.
A repülőkatonák előtt tisztelegtek a bajtársak, hozzátartozók
Tisztelgés a hősök emléke előtt. Ünnepélyes keretek között emlékeztek a repülőkatonákra a Repülők Napján.
Kidöntötték a sorompót, keresik az elkövetőt
A Kecskeméti Rendőrkapitányság közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen.
„A nevetésük a legszebb visszajelzés” – saját forrásból újították fel a játszóteret
Ünnepélyes keretek között adták át Petőfiszállás megújult játszóterét péntek délelőtt. A szalagátvágást követően a gyerekek azonnal birtokba is vehették az új elemeket. A Ugri-bugri névre keresztelt játszótér mozgásra és örömteli együttlétre hív mindenkit.
Feltárult a hadisír titka, több mint nyolc évtized után hazatérhet a magyar katona holtteste
Azonosították egy magyar katona maradványait. Harkakötöny határában végre feltárult egy 81 éves hadisír titka.
Látványos videón a parfümtolvajok elfogása
Kecskeméten, menekülés közben kapták el azokat a férfiakat, akik az ország több drogériájából is loptak. Legutóbbi akciójuk során több százezer forint értékű parfümöt zsákmányoltak.
Új burkolatot kapott a város gesztenyefákkal övezett, legzöldebb utcája
Az egyik legszebb, fákkal teli utcában folytatódott a városi gyűjtőút-felújítási program. Az útépítés során a kiskunhalasi Batthyány utca burkolata kapott új aszfaltot és szegélyt. Hamarosan lámpás kereszteződést is kialakítanak az utca Fejérföld út felőli végén a felüljáró előtt, valamint új gyalogátkelőt létesítenek a Tesco előtti körforgalomban.