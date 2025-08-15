Ellopták a vadászgépek alkatrészeit, veszélyes termékeket vontak ki a forgalomból

Pénteken sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy több termékvisszahívást is elrendelt a hatóság, hogy, augusztustól új szabály vonatkozik a gyerekekre a fürdőkben, illetve, hogy a vadászgépek alkatrészeit lopták el a kecskeméti katonai repülőtérről.

Értékes alkatrészeket loptak el a MiG–29-es vadászgépekből

Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

Betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre, megszólalt a Honvédelmi Minisztérium

A Blikk információi szerint néhány hete betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre. A lap úgy tudja, értékes alkatrészeket loptak el a MiG–29-es vadászgépekből. Megszólalt a Honvédelmi Minisztérium.

Élősködők lepték el a sajtokat, azonnali visszahívást rendelt el a hatóság

Újabb riasztást adott ki a hatóság. Meg ne egye, ha ilyet vásárolt! Mutatjuk, milyen élelmiszerre rendeltek el termékvisszahívást.

Meglepő zsákmányt ejtett egy gólya, videó is készült a ritka pillanatról

A fehér gólya étrendje jóval változatosabb, mint hinnénk. Most egy ritka pillanatot örökítettek meg: nyúllal a csőrében sétált Akasztón egy gólya.

Augusztustól új szabály vonatkozik a gyerekekre a fürdőkben, ezt minden családnak tudnia kell!

Augusztus 1-jétől jelentős változás lépett életbe a hazai fürdők szabályozásában. A jogszabály kimondja, hogy 14 év alatti gyermekek csak orvosi rendelvény birtokában használhatják a gyógyfürdőket és a gyógyászati célú medencéket.

Kukoricát szállító teherautó kapott lángra

Kigyulladt egy kukoricát szállító teherautó a 441-es főút 20–21-es kilométere között, az M44-es lehajtójánál péntek reggel. A jármű vezetőfülkéje teljes terjedelmében ég.

Mérgező nehézfémek kerültek a népszerű termékbe, súlyos tüneteket okozhat, ha valaki iszik belőle

A hétköznapi és az ünnepi asztal díszei is bátran lehetnének a virágmintás poharak. Hangsúlyozottan azonban tényleg csak dísznek valók, ugyanis italfogyasztásra alkalmatlanok. Súlyos probléma miatt elrendelte a termékvisszahívást a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Gripen vadászgépek a Kecskeméti bázison

A JAS 39 Gripen többfunkciós harci gép, amelyet a Saab, az Ericsson és a Volvo, valamint a Celsius Aerotech vállalatból álló konzorcium fejlesztett ki. A Gripen alkalmas elfogóvadász, taktikai csapásmérő és felderítő feladatok ellátására is.