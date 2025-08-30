Bemutatta új lakóját a Kecskeméti Vadaskert, nem lehet betelni a látványával – képekkel, videóval

Az Állatkertek Éjszakája pénteken negyed nyolckor kezdődött látványetetésekkel a Kecskeméti Vadaskertben, ahová rengetegen érkeztek, hogy megnézzék az éjszaka hangulata mellett a legkülönlegesebb állatokat. A programok színessége és változatossága miatt nem csak a gyermekek, hanem szüleik is jól szórakozhattak és kikapcsolódhattak a rendezvényen.

Fotó: Bús Csaba

A Vadaskertben a királypiton vacsoráját is megnézhették a gyerekek

Az Állatkertek Éjszakáján az első program az állatok látványetetése volt, ahol két turnusból választhattak a látogatók. Az első turnus a tigrisek, makákók, csacsik és szarvasok etetését nézhette meg, a második pedig az oroszlánok, mandrillok és lámák vacsoráját láthatta.

Az etetések közben a kerítésre álltak a kisgyerekek, vagy szüleik nyakából nézték, hogy minél közelebbről és minél jobban megfigyelhessék a folyamatokat. Minden etetés alkalmával mondtak egy-két tudnivalót és érdekességet is az állatokról, hogy még izgalmasabbak legyenek a programok.

Az etetések után a Csörömpölők Együttes műsorát hallgathatták a gyerekek, akik vicces történeteket meséltek és különböző gyerekdalokat énekeltek, amire a kislányok és kisfiúk azonnal felpattantak helyükről és táncolni kezdtek egymással.

Ezután pedig a hüllőbemutató kezdődött, ahol két állatkerti dolgozó a kezében királypitont tartva jött ki a közönséghez, akik megsimogathatták a jóllakott állatokat. A kígyók hasa gyanúsan nagy volt egy helyen, mint kiderült azért, mert vacsorájuk, azaz egy patkány volt még a hasukban.

Új lakó a Vadaskertben

Végül jöhetett az a program, amit már mindenki izgatottan várt, az új egyed bemutatása, aki egy elbűvölően aranyos aranysakál volt, akit a közönség tömege óriási érdeklődéssel vett körül.