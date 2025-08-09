1 órája
Ahol a gidák is a fáról reggeliznek, ilyen kedves jelenetet ritkán látni
A soltvadkerti család farmján megható felvételt rögzítettek. A Vad-kert oldalán közzétett videóban egy kecskegida nem mindennapi etetése látható.
A soltvadkerti Vad-kert már többször bizonyította, hogy nemcsak a természetközeliség, hanem a családi összetartás is a mindennapjaik része. Most egy újabb megható és aranyos pillanat került fel a közösségi médiába, ami pillanatok alatt belopta magát az emberek szívébe.
Egy farm, ahol a szeretet a mindennapok része
A Vad-kert nem egyszerűen egy farm, hanem egy életforma, ahol a munkamegosztás és az összhang természetes. A család minden tagja kiveszi a részét a mindennapi teendőkből.
Hunter és a kecskegida aranyos találkozása
A legfrissebb felvételen Hunter, a család egyik gyermeke, egy apró kecskegidát etet, de nem a szokásos módon. A fiú magasba emeli a kis állatot, hogy az közvetlenül a fáról falatozhassa a friss leveleket. A jelenet nemcsak játékos, hanem rendkívül aranyos is, amit a követők is megjegyeztek a kommentekben.
Több száz állattal élnek együtt a Vad-kertben
Korábbi cikkünkben részletesen beszámoltunk a vadaskert történetéről. A Brosius-Szomor házaspárt egy tragédia hozta vissza Soltvadkertre, és el kellett dönteniük mihez is kezdenek itt, az Alföldön. Több mint száz szarvas, három emu, birkák, kecskék, lovak, nyulak, baromfik, fekete mangalicák, lámák és őz laknak a több hektáros birtokon.
