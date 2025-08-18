augusztus 18., hétfő

Augusztus 20.

33 perce

Szinte minden üzlet zárva tart majd, de itt vásárolhat az államalapítás ünnepén is

Címkék#államalapítás#nyitvatartás#üzlet#bolt#ünnep

Bárkivel megtörténhet, hogy épp akkor kell beszereznie valami fontos dolgot, amikor szinte semmi sincs nyitva. Az államalapítás ünnepén is az üzletek zárva tartanak. Ha azonban mégis szükség lenne valamire, összegyűjtöttük, hol szerezheti be ezeket.

Mester-Horváth Nikolett

Idén az államalapítás ünnepe szerdára esik, és a legtöbben pihenéssel tölthetik a hét közepét, ugyanis augusztus 20. munkaszüneti nap. Ennek megfelelően az üzletek zárva tartanak. Összegyűjtöttük, mely boltok azok, ahol biztosan nem tud majd vásárolni, és hol lehet beszerezni egy-két dolgot, ha épp halaszthatatlanul szükségünk lenne rá.

az üzletek zárva tartanak az ünnepnapon
Az üzletek zárva tartanak, azonban van néhány kivétel
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Ezek az üzletek zárva tartanak

  • Spar: A cég tájékoztatása szerint szerdán minden boltjuk zárva lesz. Kivételt képezhetnek a benzinkutaknál működő DeSpar üzletek, amelyek közül több nyitva lehet az ünnep alatt.
  • CBA és Príma: Ezek az áruházak sem nyitnak ki augusztus 20-án.
  • Penny: Az üzlethálózat egységei zárva lesznek a nemzeti ünnepen. Az ünnepet megelőző és azt követő napokon azonban a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat.
  • Auchan: A lánc közleménye szerint áruházai zárva tartanak Szent István napján.
  • Tesco: A vállalat tájékoztatása alapján a Tesco áruház – beleértve a hipermarketeket és a szupermarketeket is – zárva lesz szerdán.
  • Lidl: Augusztus 20-án ez az üzletlánc is zárva tart.
  • Aldi: A nemzeti ünnepen az Aldi boltjai sem lesznek nyitva.

Kik tarthatnak nyitva az ünnepnapon?

A vonatkozó jogszabály értelmében augusztus 20-án is nyitva tarthatnak az alábbi üzlettípusok:

  • virágboltok
  • újságárusok, 
  • édességboltok,
  • benzinkutak,
  • kisebb, jellemzően nonstop működő üzletek,
  • valamint a trafikok.

 

 

