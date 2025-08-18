Szinte minden üzlet zárva tart majd, de itt vásárolhat az államalapítás ünnepén is

Idén az államalapítás ünnepe szerdára esik, és a legtöbben pihenéssel tölthetik a hét közepét, ugyanis augusztus 20. munkaszüneti nap. Ennek megfelelően az üzletek zárva tartanak. Összegyűjtöttük, mely boltok azok, ahol biztosan nem tud majd vásárolni, és hol lehet beszerezni egy-két dolgot, ha épp halaszthatatlanul szükségünk lenne rá.

Az üzletek zárva tartanak, azonban van néhány kivétel

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Ezek az üzletek zárva tartanak

Spar : A cég tájékoztatása szerint szerdán minden boltjuk zárva lesz. Kivételt képezhetnek a benzinkutaknál működő DeSpar üzletek, amelyek közül több nyitva lehet az ünnep alatt.

: A cég tájékoztatása szerint szerdán minden boltjuk zárva lesz. Kivételt képezhetnek a benzinkutaknál működő DeSpar üzletek, amelyek közül több nyitva lehet az ünnep alatt. CBA és Príma : Ezek az áruházak sem nyitnak ki augusztus 20-án.

: Ezek az áruházak sem nyitnak ki augusztus 20-án. Penny : Az üzlethálózat egységei zárva lesznek a nemzeti ünnepen. Az ünnepet megelőző és azt követő napokon azonban a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat.

: Az üzlethálózat egységei zárva lesznek a nemzeti ünnepen. Az ünnepet megelőző és azt követő napokon azonban a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat. Auchan : A lánc közleménye szerint áruházai zárva tartanak Szent István napján.

: A lánc közleménye szerint áruházai zárva tartanak Szent István napján. Tesco : A vállalat tájékoztatása alapján a Tesco áruház – beleértve a hipermarketeket és a szupermarketeket is – zárva lesz szerdán.

: A vállalat tájékoztatása alapján a Tesco áruház – beleértve a hipermarketeket és a szupermarketeket is – zárva lesz szerdán. Lidl : Augusztus 20-án ez az üzletlánc is zárva tart.

: Augusztus 20-án ez az üzletlánc is zárva tart. Aldi: A nemzeti ünnepen az Aldi boltjai sem lesznek nyitva.

Kik tarthatnak nyitva az ünnepnapon?

A vonatkozó jogszabály értelmében augusztus 20-án is nyitva tarthatnak az alábbi üzlettípusok: