Üzemanyag

Rossz hír az autósoknak, holnaptól újabb meglepetés érheti a sofőröket a benzinkúton

Sok autós nem fog örülni. Szerdától ismét emelkednek az üzemanyagárak, mutatjuk, mennyivel.

Várkonyi Rozália

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, keddtől üzemanyagár-növekedésről írt a Holtankoljak, viszont úgy tűnik, szerdától további emelkedés várható.

az üzemanyag-ára változik
Ismét emelkedik az üzemanyag-ára
Fotó: MW-archív / Illusztráció

Mennyibe kerül az üzemanyag?

Auguszt 27-tól emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, ami a benzin esetében kettő, a dízel esetében szintén kettő forintot jelent. 

Ezek az átlagárak várhatóak szerdától:

  • 95-ös benzin: 585 Ft/liter
  • gázolaj: 591 Ft/liter

 

