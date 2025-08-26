Üzemanyag
1 órája
Rossz hír az autósoknak, holnaptól újabb meglepetés érheti a sofőröket a benzinkúton
Sok autós nem fog örülni. Szerdától ismét emelkednek az üzemanyagárak, mutatjuk, mennyivel.
Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, keddtől üzemanyagár-növekedésről írt a Holtankoljak, viszont úgy tűnik, szerdától további emelkedés várható.
Mennyibe kerül az üzemanyag?
Auguszt 27-tól emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, ami a benzin esetében kettő, a dízel esetében szintén kettő forintot jelent.
Ezek az átlagárak várhatóak szerdától:
- 95-ös benzin: 585 Ft/liter
- gázolaj: 591 Ft/liter
