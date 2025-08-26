Rossz hír az autósoknak, holnaptól újabb meglepetés érheti a sofőröket a benzinkúton

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, keddtől üzemanyagár-növekedésről írt a Holtankoljak, viszont úgy tűnik, szerdától további emelkedés várható.

Ismét emelkedik az üzemanyag-ára

Fotó: MW-archív / Illusztráció

Mennyibe kerül az üzemanyag?

Auguszt 27-tól emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, ami a benzin esetében kettő, a dízel esetében szintén kettő forintot jelent.

Ezek az átlagárak várhatóak szerdától: