Hosszabb lezárás nehezíti a közlekedést Kalocsán, fontos munkálatok kezdődtek el

Félpályás útlezárásra kell számítani Kalocsán 2025. augusztus 5. és 29. között, a Hunyadi János utcában. A Városi Önkormányzat megrendelésére elindult ívkorrekciós és útburkolat-rekonstrukciós munkálatok célja a biztonságosabb kanyarodás és közlekedés megteremtése – még a szeptemberi iskolakezdés előtt.

Ívkorrekciós munkálatok Kalocsán, a Hunyadi János utcában

Fotó: Zsiga Ferenc

A kivitelezés a Grősz József utca és a József Attila utca közötti szakaszt érinti, ahol félpályás útlezárás mellett zajlanak a munkálatok. A Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztálya arra kéri a közlekedőket – beleértve a gyalogosokat, kerékpárosokat és segédmotoros kerékpárral közlekedőket is –, hogy fokozott figyelemmel haladjanak el a munkaterület mellett.

Kérdés esetén a lakosság a [email protected] e-mail címen fordulhat az önkormányzathoz.

Az önkormányzat a munkálatokkal járó kellemetlenségek miatt türelmet és megértést kér minden érintettől.