1 órája
Hosszabb lezárás nehezíti a közlekedést Kalocsán, fontos munkálatok kezdődtek el
Változásokra kell készülni Kalocsán egy forgalmas útszakaszon – mutatjuk, meddig tart és mire érdemes figyelni.
Félpályás útlezárásra kell számítani Kalocsán 2025. augusztus 5. és 29. között, a Hunyadi János utcában. A Városi Önkormányzat megrendelésére elindult ívkorrekciós és útburkolat-rekonstrukciós munkálatok célja a biztonságosabb kanyarodás és közlekedés megteremtése – még a szeptemberi iskolakezdés előtt.
A kivitelezés a Grősz József utca és a József Attila utca közötti szakaszt érinti, ahol félpályás útlezárás mellett zajlanak a munkálatok. A Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztálya arra kéri a közlekedőket – beleértve a gyalogosokat, kerékpárosokat és segédmotoros kerékpárral közlekedőket is –, hogy fokozott figyelemmel haladjanak el a munkaterület mellett.
Kérdés esetén a lakosság a [email protected] e-mail címen fordulhat az önkormányzathoz.
Az önkormányzat a munkálatokkal járó kellemetlenségek miatt türelmet és megértést kér minden érintettől.
