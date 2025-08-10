augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Kecskemét

Több napra lezárják a belvárosi utcákat, az ott parkoló autók tulajdonosait is figyelmeztetik

Kecskeméten belvárosában az augusztus 11-ei héten folytatódnak a faápolási munkálatok. A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. szakemberei teljes útlezárásra figyelmeztetnek.

Sebestyén Hajnalka

A Városüzemeltetés közleményéből kiderül, hogy augusztus 11-én, hétfőn faápolási munkálatok kezdődnek Kecskeméten, a Kaszap utcán. A Szarvas utca és a Kenderessy utca közötti szakaszon teljes útlezárás várható augusztus 15-éig, péntekig, minden nap 8.00 és 15.00 óra között. 

folytatódnak a faápolási munkálatok Kecskeméten
A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. szakemberei teljes útlezárásra figyelmeztetnek
Forrás: KVÜ

A munkaterület megközelítése tilos és életveszélyes, ezért kérik az ott parkoló gépjárműveket vigyék el a tulajdonosok. A Kecskeméti Városrendészet a lezárt útszakaszokra vonatkozó parkolóbérleteket a környező utcákban elfogadja.

 

 

