1 órája
Több napra lezárják a belvárosi utcákat, az ott parkoló autók tulajdonosait is figyelmeztetik
Kecskeméten belvárosában az augusztus 11-ei héten folytatódnak a faápolási munkálatok. A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. szakemberei teljes útlezárásra figyelmeztetnek.
A Városüzemeltetés közleményéből kiderül, hogy augusztus 11-én, hétfőn faápolási munkálatok kezdődnek Kecskeméten, a Kaszap utcán. A Szarvas utca és a Kenderessy utca közötti szakaszon teljes útlezárás várható augusztus 15-éig, péntekig, minden nap 8.00 és 15.00 óra között.
A munkaterület megközelítése tilos és életveszélyes, ezért kérik az ott parkoló gépjárműveket vigyék el a tulajdonosok. A Kecskeméti Városrendészet a lezárt útszakaszokra vonatkozó parkolóbérleteket a környező utcákban elfogadja.
