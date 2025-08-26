augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tájékoztatás

57 perce

Teljesen lezárták a forgalmas utat Kecskeméten, mindenkinek kerülnie kell

Címkék#útlezárás#meghibásodás#közlekedés

Előreláthatólag még szerdán is dolgozni fognak ezen az útszakaszon a Bácsvíz munkatársai.

Várkonyi Rozália

Az önkormányzat közölte, hogy a Bácsvíz munkálatai miatt Kecskeméten, a Szent István körúton teljes útlezárás van érvényben a Csokor utca és Gyöngyvirág utca közötti szakaszon kedd este.

útlezárás kecskeméten
Lezárták a a Csokor utca és Gyöngyvirág utca közötti szakasz
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, technológiai vezeték meghibásodás miatt, a lezárás előreláthatólag szerdán napközben feloldásra kerül – zárul a közlemény. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu