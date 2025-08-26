Teljesen lezárták a forgalmas utat Kecskeméten, mindenkinek kerülnie kell

Az önkormányzat közölte, hogy a Bácsvíz munkálatai miatt Kecskeméten, a Szent István körúton teljes útlezárás van érvényben a Csokor utca és Gyöngyvirág utca közötti szakaszon kedd este.

Lezárták a a Csokor utca és Gyöngyvirág utca közötti szakasz

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, technológiai vezeték meghibásodás miatt, a lezárás előreláthatólag szerdán napközben feloldásra kerül – zárul a közlemény.