Teljesen lezárták a forgalmas utat Kecskeméten, mindenkinek kerülnie kell
Előreláthatólag még szerdán is dolgozni fognak ezen az útszakaszon a Bácsvíz munkatársai.
Az önkormányzat közölte, hogy a Bácsvíz munkálatai miatt Kecskeméten, a Szent István körúton teljes útlezárás van érvényben a Csokor utca és Gyöngyvirág utca közötti szakaszon kedd este.
Mint írják, technológiai vezeték meghibásodás miatt, a lezárás előreláthatólag szerdán napközben feloldásra kerül – zárul a közlemény.
