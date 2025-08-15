6 órája
Új burkolatot kapott a város gesztenyefákkal övezett, legzöldebb utcája – galériával, videóval
Az egyik legszebb, fákkal teli utcában folytatódott a városi gyűjtőút-felújítási program. Az útépítés során a kiskunhalasi Batthyány utca burkolata kapott új aszfaltot és szegélyt. Hamarosan lámpás kereszteződést is kialakítanak az utca Fejérföld út felőli végén a felüljáró előtt, valamint új gyalogátkelőt létesítenek a Tesco előtti körforgalomban.
Várhatóan még ezen a héten átadják a forgalomnak a felújított Batthyány utcát, ahol a városi gyűjtőút-felújítási program újabb beruházása folytatódott. A töredezett útszakasz régóta javításra szorult, amit most mintegy 70 millió forint önkormányzati forrásból teljesen felújítottak. Az útépítés során a régi aszfaltot felmarták, ahol kellett, teljesen fel is szedték a régi szegélykövekkel együtt, és a csapadékelvezető csatornák fedőlapját is újakra cserélték. A több rétegben épített új aszfaltút mostanra elkészült, az útszéli tereprendezési munkálatok folynak, valamint hamarosan az új útburkolati jeleket is felfestik.
A mindkét oldalról gesztenyefákkal borított útszakaszt a város egyik legszebb útjának is mondják, a megújult úton így nemcsak biztonságosabb lesz közlekedni, hanem látványában is még szebb lesz. A kapubejárók kialakítása is folyamatban van.
Lámpás kereszteződés a Fejérföld út felőli végén
A Batthyány utca Fejérföld út felőli végét, az 563-as főút kereszteződésében, amely a város egyik legforgalmasabb csomópontja, ahol több kijelölt gyalogátkelőhely is van, hamarosan lámpás kereszteződéssé alakítja át a közútfenntartó. Rövid ideig a vasútfelújítás miatt volt ideiglenesen lámpás forgalomirányítás kialakítva. Az önkormányzat kezdeményezte, hogy a csomópontban, mivel körforgalom kialakítására nem alkalmas, szereljenek fel fixen telepített közlekedési lámpákat, mert korábban több közlekedési baleset is történt ebben a kereszteződésben.
A Magyar Közút Zrt. közlése szerint a tervek elkészültek, hamarosan kezdődhet a kialakítás. Jelenleg a meglévő tervek alapján a kivitelezés közbeszerzési eljárása van folyamatban. A tervek szerint várhatóan még ebben az évben szeptemberben megkezdődhet a kivitelezés.
Kiskunhalason az egyik legszebb, fákkal teli utca újul megFotók: Pozsgai Ákos
Az útépítés mellett új gyalogátkelőhely is épül
Közben a Batthyány utca felújításával egyidőben 13 millió forintból megkezdődött a Fejérföld úton, a Tesco előtti körforgalomban egy új kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása is. Régóta szükség volt rá, ugyanis az Átlós út felé a főúton való gyalogos átkelés nem volt biztonságos.