Új burkolatot kapott a város gesztenyefákkal övezett, legzöldebb utcája – galériával, videóval

Várhatóan még ezen a héten átadják a forgalomnak a felújított Batthyány utcát, ahol a városi gyűjtőút-felújítási program újabb beruházása folytatódott. A töredezett útszakasz régóta javításra szorult, amit most mintegy 70 millió forint önkormányzati forrásból teljesen felújítottak. Az útépítés során a régi aszfaltot felmarták, ahol kellett, teljesen fel is szedték a régi szegélykövekkel együtt, és a csapadékelvezető csatornák fedőlapját is újakra cserélték. A több rétegben épített új aszfaltút mostanra elkészült, az útszéli tereprendezési munkálatok folynak, valamint hamarosan az új útburkolati jeleket is felfestik.

Zajlik az útépítés a kiskunhalasi Batthyány utcán

Fotó: Pozsgai Ákos

A mindkét oldalról gesztenyefákkal borított útszakaszt a város egyik legszebb útjának is mondják, a megújult úton így nemcsak biztonságosabb lesz közlekedni, hanem látványában is még szebb lesz. A kapubejárók kialakítása is folyamatban van.

Lámpás kereszteződés a Fejérföld út felőli végén

A Batthyány utca Fejérföld út felőli végét, az 563-as főút kereszteződésében, amely a város egyik legforgalmasabb csomópontja, ahol több kijelölt gyalogátkelőhely is van, hamarosan lámpás kereszteződéssé alakítja át a közútfenntartó. Rövid ideig a vasútfelújítás miatt volt ideiglenesen lámpás forgalomirányítás kialakítva. Az önkormányzat kezdeményezte, hogy a csomópontban, mivel körforgalom kialakítására nem alkalmas, szereljenek fel fixen telepített közlekedési lámpákat, mert korábban több közlekedési baleset is történt ebben a kereszteződésben.

A Magyar Közút Zrt. közlése szerint a tervek elkészültek, hamarosan kezdődhet a kialakítás. Jelenleg a meglévő tervek alapján a kivitelezés közbeszerzési eljárása van folyamatban. A tervek szerint várhatóan még ebben az évben szeptemberben megkezdődhet a kivitelezés.