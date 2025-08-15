augusztus 15., péntek

Kiskunhalas

6 órája

Új burkolatot kapott a város gesztenyefákkal övezett, legzöldebb utcája – galériával, videóval

Az egyik legszebb, fákkal teli utcában folytatódott a városi gyűjtőút-felújítási program. Az útépítés során a kiskunhalasi Batthyány utca burkolata kapott új aszfaltot és szegélyt. Hamarosan lámpás kereszteződést is kialakítanak az utca Fejérföld út felőli végén a felüljáró előtt, valamint új gyalogátkelőt létesítenek a Tesco előtti körforgalomban.

Pozsgai Ákos

Várhatóan még ezen a héten átadják a forgalomnak a felújított Batthyány utcát, ahol a városi gyűjtőút-felújítási program újabb beruházása folytatódott. A töredezett útszakasz régóta javításra szorult, amit most mintegy 70 millió forint önkormányzati forrásból teljesen felújítottak. Az útépítés során a régi aszfaltot felmarták, ahol kellett, teljesen fel is szedték a régi szegélykövekkel együtt, és a csapadékelvezető csatornák fedőlapját is újakra cserélték. A több rétegben épített új aszfaltút mostanra elkészült, az útszéli tereprendezési munkálatok folynak, valamint hamarosan az új útburkolati jeleket is felfestik.

Az útépítés során a kiskunhalasi Batthyány utca újul meg
Zajlik az útépítés a kiskunhalasi Batthyány utcán
Fotó: Pozsgai Ákos

A mindkét oldalról gesztenyefákkal borított útszakaszt a város egyik legszebb útjának is mondják, a megújult úton így nemcsak biztonságosabb lesz közlekedni, hanem látványában is még szebb lesz. A kapubejárók kialakítása is folyamatban van.

Lámpás kereszteződés a Fejérföld út felőli végén

A Batthyány utca Fejérföld út felőli végét, az 563-as főút kereszteződésében, amely a város egyik legforgalmasabb csomópontja, ahol több kijelölt gyalogátkelőhely is van, hamarosan lámpás kereszteződéssé alakítja át a közútfenntartó. Rövid ideig a vasútfelújítás miatt volt ideiglenesen lámpás forgalomirányítás kialakítva. Az önkormányzat kezdeményezte, hogy a csomópontban, mivel körforgalom kialakítására nem alkalmas, szereljenek fel fixen telepített közlekedési lámpákat, mert korábban több közlekedési baleset is történt ebben a kereszteződésben.  

A Magyar Közút Zrt. közlése szerint a tervek elkészültek, hamarosan kezdődhet a kialakítás. Jelenleg a meglévő tervek alapján a kivitelezés közbeszerzési eljárása van folyamatban. A tervek szerint várhatóan még ebben az évben szeptemberben megkezdődhet a kivitelezés.

Kiskunhalason az egyik legszebb, fákkal teli utca újul meg

Fotók: Pozsgai Ákos

Az útépítés mellett új gyalogátkelőhely is épül

Közben a Batthyány utca felújításával egyidőben 13 millió forintból megkezdődött a Fejérföld úton, a Tesco előtti körforgalomban egy új kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása is. Régóta szükség volt rá, ugyanis az Átlós út felé a főúton való gyalogos átkelés nem volt biztonságos.

 

