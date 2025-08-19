1 órája
Így óvja meg kutyáját a tűzijáték okozta pániktól – 4 hasznos tipp a gazdiknak
Augusztus 20. sokaknak az ünneplésről, a látványos programokról és a családi kikapcsolódásról szól. A tűzijáték azonban a háziállatok számára nem öröm, hanem félelmetes élmény, amely menekülést, pánikot vagy akár veszélyes helyzeteket is okozhat. Az Orpheus Állatvédő Egyesület szerint ilyenkor különösen fontos, hogy a gazdik elővigyázatosak legyenek, és biztonságos környezetet teremtsenek kedvenceiknek.
Az augusztus 20-i tűzijáték az emberek számára látványos élmény, a háziállatoknak azonban komoly stresszt okozhat. A hangos durranások és villanások sok kutyát és macskát pánikba ejtenek: ilyenkor előfordul, hogy elszöknek otthonról, vagy félelmükben akár támadóvá is válhatnak.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület tapasztalatai szerint az ünnepi rendezvények idején minden évben több állat válik kóborlóvá. Seres Zoltán, az egyesület vezetője azt javasolja, hogy a gazdik ilyenkor biztosítsanak kedvenceiknek zárt, zajtól védett helyet. Ez nemcsak az állatok nyugalmát szolgálja, hanem a felelős állattartáshoz is hozzátartozik.
Négy hasznos tipp a tűzijáték idejére – Orpheus Állatvédő Egyesület ajánlásával
- Ne vigyük magunkkal kedvencünket a tűzijátékra vagy egyéb zajos rendezvényekre. A fény- és hanghatások még a nyugodt állatokban is pánikot kelthetnek.
- Biztonságos, zárt helyen tartsuk őket otthon. Egy csendes szoba, lehúzott redőnnyel és bekapcsolt tévével vagy rádióval segíthet csökkenteni a külső zajt.
- Lássuk el kedvencünket azonosító bilétával. Fontos, hogy szerepeljen rajta a gazdi neve és telefonszáma, így ha az állat elszökne, gyorsabban visszajuthat a családhoz.
- Ha mégis eltűnne az állat, a keresést legalább 10 km-es körzetben érdemes megkezdeni. A megijedt kutyák és cicák rövid idő alatt nagy távolságot is megtehetnek.
Családi piknik, jubiláló házasok köszöntése – így ünnepel augusztus 20-án Bács-Kiskun
Tündöklő látvány augusztus 20-án: rekordszámú fehér gólyát engednek szabadon