Így óvja meg kutyáját a tűzijáték okozta pániktól – 4 hasznos tipp a gazdiknak

Az augusztus 20-i tűzijáték az emberek számára látványos élmény, a háziállatoknak azonban komoly stresszt okozhat. A hangos durranások és villanások sok kutyát és macskát pánikba ejtenek: ilyenkor előfordul, hogy elszöknek otthonról, vagy félelmükben akár támadóvá is válhatnak.

A tűzijáték a háziállatok számára nem öröm, hanem félelmetes élmény

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az Orpheus Állatvédő Egyesület tapasztalatai szerint az ünnepi rendezvények idején minden évben több állat válik kóborlóvá. Seres Zoltán, az egyesület vezetője azt javasolja, hogy a gazdik ilyenkor biztosítsanak kedvenceiknek zárt, zajtól védett helyet. Ez nemcsak az állatok nyugalmát szolgálja, hanem a felelős állattartáshoz is hozzátartozik.

Négy hasznos tipp a tűzijáték idejére – Orpheus Állatvédő Egyesület ajánlásával