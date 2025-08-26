1 órája
Új helyre költözött a tüdőgondozó intézet
A Bajai Szent Rókus Kórház tájékoztatása szerint a CT- és MR-berendezések cseréjéhez kapcsolódó átalakítási munkái miatt változás lép életbe. A Tüdőgondozó Intézet 2025. augusztus 26-tól új helyszínen működik.
A Tüdőgondozó Intézet megközelítése
Az intézmény az E épület (Diagnosztikai épület) földszintjéről az 1. emeletre költözött a CT- és MR-berendezések cseréjéhez kapcsolódó átalakítási munkái miatt.
A röntgengép is az új helyszínre került, azonban a mai napon (augusztus 26. kedd) a tüdőszűrés még nem érhető el. A szolgáltatás várhatóan augusztus 27-től (szerdától) indul újra.
A szakrendelő szintén az E épület földszintjéről az 1. emeletre költözött.
Bejelentkezés
Bejelentkezni a radiológiai folyosón, a lépcsőházból felérve balra az első helyiségben kell. A kórház felhívásában kiemelten kéri, hogy mindenki itt jelentkezzen be, aki vizsgálatra, vagy tüdőszűrőre érkezik.
