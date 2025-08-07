1 órája
Vannak települések, ahol estére elfogy a víz, de tudatos vízhasználattal tehetünk ellene
Sajnos országszerte hallható, hogy a forróság és az apadó vízkészlet miatt egyes településeken már nem ad folyamatosan vizet a kút, nem mindig biztosított az egészséges ívóvíz. Mi a helyzet Bács-Kiskunban? Hogyan érhető el a tudatos vízhasználat? Többek között ezekre is választ adott Kurdi Viktor, a kecskeméti székhelyű Bácsvíz Zrt. elnök vezérigazgatója, a Magyar Víziközmű Szövetség elnöke a Rádió 1 Gong Téma című műsorában.
Újabb hőhullám érkezik, még több vizet használunk majd. A tapasztalat azonban már megmutatta, erre nem mindig van lehetőség. Mit tehetünk a tudatos vízhasználat eléréséért, hogy minél tovább élvezhessük a természetes vizet? Cikkünkben megmutatjuk.
Meglepetést hozott a június
Az előző években jellemzően júliusban, augusztusban volt hosszabb kánikula. Idén azonban június hozta meg. Most a hatodik hónap eléggé forró volt, aszályos, alig volt csapadék, több napon át tartó hőségriasztás jellemezte. A Bácsvíz Zrt. is abszolút kiugró értékeket tapasztalt júniusban a víz iránt, a vízigények vonatkozásában.
Ennek kapcsán Kurdi Viktor hozzátette: a Bácsvíz 58 települése közül is volt jó néhány, ahol egyszerűen kifogytak a kapacitásokból az esti csúcsidőszakokra.
Megnövekedett a másodlagos vízigény
Voltak olyan települések, és azoknak olyan magasabban fekvő területei, ahol a nyomás szinte nullára lecsökkent, éppen csak folyt a víz a csapokból az esti csúcsidőszakban, 18-tól 21 óráig. A vizsgálatok rámutattak az okára: a nagy meleg miatt 15–25 százalékkal megnövekedett a vízigény. Előrébb jött az aszály, a kiskertek gondozása iránti vágy már júniusban is sokkal erősebbé vált, mindenki próbálta életben tartani a kis környezetét, kertjét. Mivel júniusban néhány milliméter eső esett csak, a sokéves átlagnak a tizede. Ez bizony azt is jelentette, hogy a szociális vízigényeken, iváson, mosogatáson, főzésen, tisztálkodáson kívül, markánsan megjelentek a másodlagos vízigények is, például a betonfelületek hűtési célú locsolása, a kiskertek öntözése, a gyepek, füvek életben tartása, medencék gyakoribb feltöltése.
A tudatos vízhasználatra kellene átállni
A Bácsvíz Zrt. saját közösségi oldalán is megosztotta, hogyan lehet okosan locsolni, hogyan érhető el a tudatos vízfogyasztás. Kurdi Viktor ennek kapcsán kifejtette: mint felelős vízszolgáltatók a tudatos vízhasználatra próbálják a figyelmet ráirányítani. A Föld vízkészlete állandó, és ennek egy nagyon kicsi része az az édesvíz, ami hozzáférhető számunkra. A talajvíz az a víz, ami megújuló vízmennyiség, ami rendelkezésre áll, ezért nem mindegy, hogy azzal hogyan gazdálkodik az ember. Sajnos a megújuló vízkészlet szintje csökken, tehát a használat több, mint az utánpótlódás, vagyis kevesebb eső esik, kevesebb a beszivárgás, mint amennyit kitermelnek ezekből az első vízzáró rétegig lévő vízbázisokból. Ez egy figyelmeztető jel.
Nem mindegy, mikor locsolunk
Kurdi Viktor megjegyezte: az Alföldön is tapasztalható, hogy sok helyen már a kút kiapad, egyszerűen nem tudja a szivattyú felemelni a vizet, mert olyan mélyen van a kútban lévő nyugalmi vízszint. Vagyis bekopogtatott az a jelenség a környezetünkben, hogy bizony optimalizálni kell a vízfelhasználásunkat. Locsolás terén a csepegtető rendszer lenne az ideális, amikor is a növények gyökérzónája kapja meg azt a nedvességet, ami szükséges a fejlődéséhez. Nagyon fontos az is, hogyha van rá lehetőség, hajnalban, a kora reggeli órákban locsoljunk, akkor kisebb párolgással lehet ezt megtenni, mint az esti csúcsban.
Az extra vízhasználatot reggelre kellene ütemezni
A vezérigazgató utalt arra is, hogy az esti csúcsban egyes településeken nagyon lecsökken a nyomás. Ha sikerülne rávenni az ott élőket, hogy hajnalban végezzék a locsolást, az segítene. Ugyanis reggeltől az esti csúcsra a vízműtelep és a víztisztítási technológia vissza tudja termelni a szükséges vízmennyiséget a víztoronyba, és akkor nem fogyna el este a víz, mindenki le tudna zuhanyozni. Az extra vízfelhasználások és az esti csúcs együtt eredményezi ezeken településeken, hogy a vízműtelep nem tudja kielégíteni minden településen vagy minden utcában a vízigényeket.
További részletekért hallgassa meg a beszélgetést!
