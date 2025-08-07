Vannak települések, ahol estére elfogy a víz, de tudatos vízhasználattal tehetünk ellene

Újabb hőhullám érkezik, még több vizet használunk majd. A tapasztalat azonban már megmutatta, erre nem mindig van lehetőség. Mit tehetünk a tudatos vízhasználat eléréséért, hogy minél tovább élvezhessük a természetes vizet? Cikkünkben megmutatjuk.

A tudatos vízhasználat segíthet, hogy legyen idő a vízkészlet feltöltődésére

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Meglepetést hozott a június

Az előző években jellemzően júliusban, augusztusban volt hosszabb kánikula. Idén azonban június hozta meg. Most a hatodik hónap eléggé forró volt, aszályos, alig volt csapadék, több napon át tartó hőségriasztás jellemezte. A Bácsvíz Zrt. is abszolút kiugró értékeket tapasztalt júniusban a víz iránt, a vízigények vonatkozásában.

Ennek kapcsán Kurdi Viktor hozzátette: a Bácsvíz 58 települése közül is volt jó néhány, ahol egyszerűen kifogytak a kapacitásokból az esti csúcsidőszakokra.

Megnövekedett a másodlagos vízigény

Voltak olyan települések, és azoknak olyan magasabban fekvő területei, ahol a nyomás szinte nullára lecsökkent, éppen csak folyt a víz a csapokból az esti csúcsidőszakban, 18-tól 21 óráig. A vizsgálatok rámutattak az okára: a nagy meleg miatt 15–25 százalékkal megnövekedett a vízigény. Előrébb jött az aszály, a kiskertek gondozása iránti vágy már júniusban is sokkal erősebbé vált, mindenki próbálta életben tartani a kis környezetét, kertjét. Mivel júniusban néhány milliméter eső esett csak, a sokéves átlagnak a tizede. Ez bizony azt is jelentette, hogy a szociális vízigényeken, iváson, mosogatáson, főzésen, tisztálkodáson kívül, markánsan megjelentek a másodlagos vízigények is, például a betonfelületek hűtési célú locsolása, a kiskertek öntözése, a gyepek, füvek életben tartása, medencék gyakoribb feltöltése.

A tudatos vízhasználatra kellene átállni

A Bácsvíz Zrt. saját közösségi oldalán is megosztotta, hogyan lehet okosan locsolni, hogyan érhető el a tudatos vízfogyasztás. Kurdi Viktor ennek kapcsán kifejtette: mint felelős vízszolgáltatók a tudatos vízhasználatra próbálják a figyelmet ráirányítani. A Föld vízkészlete állandó, és ennek egy nagyon kicsi része az az édesvíz, ami hozzáférhető számunkra. A talajvíz az a víz, ami megújuló vízmennyiség, ami rendelkezésre áll, ezért nem mindegy, hogy azzal hogyan gazdálkodik az ember. Sajnos a megújuló vízkészlet szintje csökken, tehát a használat több, mint az utánpótlódás, vagyis kevesebb eső esik, kevesebb a beszivárgás, mint amennyit kitermelnek ezekből az első vízzáró rétegig lévő vízbázisokból. Ez egy figyelmeztető jel.