augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baon podcast

2 órája

Vannak települések, ahol estére elfogy a víz, de tudatos vízhasználattal tehetünk ellene

Címkék#Kurdi Viktor#Bácsvíz Zrt.#vízfogyasztás

Sajnos országszerte hallható, hogy a forróság és az apadó vízkészlet miatt egyes településeken már nem ad folyamatosan vizet a kút, nem mindig biztosított az egészséges ívóvíz. Mi a helyzet Bács-Kiskunban? Hogyan érhető el a tudatos vízhasználat? Többek között ezekre is választ adott Kurdi Viktor, a kecskeméti székhelyű Bácsvíz Zrt. elnök vezérigazgatója, a Magyar Víziközmű Szövetség elnöke a Rádió 1 Gong Téma című műsorában.

Sebestyén Hajnalka

Újabb hőhullám érkezik, még több vizet használunk majd. A tapasztalat azonban már megmutatta, erre nem mindig van lehetőség. Mit tehetünk a tudatos vízhasználat eléréséért, hogy minél tovább élvezhessük a természetes vizet? Cikkünkben megmutatjuk.

A tudatos vízhasználatról beszélt Kurdi Viktor a podcastben
 A tudatos vízhasználat segíthet, hogy legyen idő a vízkészlet feltöltődésére
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Meglepetést hozott a június

Az előző években jellemzően júliusban, augusztusban volt hosszabb kánikula. Idén azonban június hozta meg. Most a hatodik hónap eléggé forró volt, aszályos, alig volt csapadék, több napon át tartó hőségriasztás jellemezte. A Bácsvíz Zrt. is abszolút kiugró értékeket tapasztalt júniusban a víz iránt, a vízigények vonatkozásában.

Ennek kapcsán Kurdi Viktor hozzátette: a Bácsvíz 58 települése közül is volt jó néhány, ahol egyszerűen kifogytak a kapacitásokból az esti csúcsidőszakokra.

Megnövekedett a másodlagos vízigény

Voltak olyan települések, és azoknak olyan magasabban fekvő területei, ahol a nyomás szinte nullára lecsökkent, éppen csak folyt a víz a csapokból az esti csúcsidőszakban, 18-tól 21 óráig. A vizsgálatok rámutattak az okára: a nagy meleg miatt 15–25 százalékkal megnövekedett a vízigény. Előrébb jött az aszály, a kiskertek gondozása iránti vágy már júniusban is sokkal erősebbé vált, mindenki próbálta életben tartani a kis környezetét, kertjét. Mivel júniusban néhány milliméter eső esett csak, a sokéves átlagnak a tizede. Ez bizony azt is jelentette, hogy a szociális vízigényeken, iváson, mosogatáson, főzésen, tisztálkodáson kívül, markánsan megjelentek a másodlagos vízigények is, például a betonfelületek hűtési célú locsolása, a kiskertek öntözése, a gyepek, füvek életben tartása, medencék gyakoribb feltöltése.

A tudatos vízhasználatra kellene átállni

A Bácsvíz Zrt. saját közösségi oldalán is megosztotta, hogyan lehet okosan locsolni, hogyan érhető el a tudatos vízfogyasztás. Kurdi Viktor ennek kapcsán kifejtette: mint felelős vízszolgáltatók a tudatos vízhasználatra próbálják a figyelmet ráirányítani. A Föld vízkészlete állandó, és ennek egy nagyon kicsi része az az édesvíz, ami hozzáférhető számunkra. A talajvíz az a víz, ami megújuló vízmennyiség, ami rendelkezésre áll, ezért nem mindegy, hogy azzal hogyan gazdálkodik az ember. Sajnos a megújuló vízkészlet szintje csökken, tehát a használat több, mint az utánpótlódás, vagyis kevesebb eső esik, kevesebb a beszivárgás, mint amennyit kitermelnek ezekből az első vízzáró rétegig lévő vízbázisokból. Ez egy figyelmeztető jel.

Nem mindegy, mikor locsolunk

Kurdi Viktor megjegyezte: az Alföldön is tapasztalható, hogy sok helyen már a kút kiapad, egyszerűen nem tudja a szivattyú felemelni a vizet, mert olyan mélyen van a kútban lévő nyugalmi vízszint. Vagyis bekopogtatott az a jelenség a környezetünkben, hogy bizony optimalizálni kell a vízfelhasználásunkat. Locsolás terén a csepegtető rendszer lenne az ideális, amikor is a növények gyökérzónája kapja meg azt a nedvességet, ami szükséges a fejlődéséhez. Nagyon fontos az is, hogyha van rá lehetőség, hajnalban, a kora reggeli órákban locsoljunk, akkor kisebb párolgással lehet ezt megtenni, mint az esti csúcsban.

Az extra vízhasználatot reggelre kellene ütemezni

A vezérigazgató utalt arra is, hogy az esti csúcsban egyes településeken nagyon lecsökken a nyomás. Ha sikerülne rávenni az ott élőket, hogy hajnalban végezzék a locsolást, az segítene. Ugyanis reggeltől az esti csúcsra a vízműtelep és a víztisztítási technológia vissza tudja termelni a szükséges vízmennyiséget a víztoronyba, és akkor nem fogyna el este a víz, mindenki le tudna zuhanyozni. Az extra vízfelhasználások és az esti csúcs együtt eredményezi ezeken településeken, hogy a vízműtelep nem tudja kielégíteni minden településen vagy minden utcában a vízigényeket. 

További részletekért hallgassa meg a beszélgetést!

 

 

Baon podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu