Megszólalt Zelenszkij az alaszkai csúcstalálkozó után, nagyot változott a hangnem

Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozóját értékelte a Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója, valamint Fekete Rajmund Amerika-szakértő Tóth Tamás Antallal. A szakértők szerint a Trump-Putyin találkozó után Volodimir Zelenszkij szokatlanul békülékeny hangot ütött meg, ugyanakkor a háború lezárására még kevés az esély.

Zelenszkij is megszólalt a Trump-Putyin találkozó után

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / Fabian Sommer / Archív-felvétel

A Trump-Putyin találkozó ezt mondta Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij az alaszkai tárgyalást követően azt közölte, hosszú és tartalmas megbeszélést folytatott Donald Trumppal, előbb négyszemközt, majd európai vezetők bevonásával. Kiemelte: Ukrajna készen áll a béke érdekében való együttműködésre, és támogatja Trump háromoldalú találkozóra tett javaslatát – írja cikkében a Magyar Nemzet.

Fekete Rajmund szerint figyelemre méltó, hogy Zelenszkij elhagyta a korábbi kemény hangnemet, nem bírálta Oroszországot, hanem a békekötés fontosságát hangsúlyozta. Az amerikai és ukrán elnök hétfőn újra találkozik az Egyesült Államokban.

Kényszer szüli a békülékeny hangnemet

Kiszelly Zoltán rámutatott: ez nem béketárgyalás, hanem amerikai–orosz egyeztetés volt, Ukrajna csak az egyik fő téma volt. A folyamat kezdeti szakaszában jár, a béke még távol van.

A következő hónapokban további két- és háromoldalú egyeztetések várhatók, akár Minszkben is. Az ukrán félnek kényszer a békülékeny hangnem, hiszen egyre nehezebb katonákat toborozni – jegyezte meg Kiszelly Zoltán.

A legfontosabb, hogy tárgyalóasztalhoz ültek

A szakértők egyetértettek abban, hogy a békefolyamat elhúzódhat. Trump politikai mozgástere korlátozott, mivel mandátuma 2029-ig szól, míg Putyin és Hszi Csin-ping időbeli korlát nélkül irányíthatnak.

Fekete Rajmund hozzátette: Trump szerint rengeteg álhír akadályozta a találkozót, és az európai elit számára sem mindig cél a béke. Kiszelly Zoltán úgy véli, Brüsszel a háborút uniós mélyítésre és gazdasági reformok kikényszerítésére használja fel, míg az amerikai befektetési alapok a valódi haszonélvezők.

A legfontosabb, hogy Trump és Putyin tárgyalóasztalhoz ültek – foglalta össze Kiszelly –, a részleteket hosszú, bonyolult egyeztetések döntik majd el.