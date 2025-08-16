Új irányt hozhat az alaszkai csúcstalálkozó, szakértők értékelték a történteket

Az alaszkai Trump-Putyin találkozó fő üzenetéről és a magyar álláspontról is beszélgetett a Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjében Tóth Tamás Antal, valamint vendégei: Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet igazgatója és Fekete Rajmund, Amerika-szakértő és a Kommunizmus Kutatóintézet vezetője.

Szakértők értékelték a Trump-Putyin találkozót

Fotó: AFP

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök több mint két órán keresztül egyeztetett, és bár kevés konkrétum látott napvilágot, szakértők úgy vélik, hogy a béke kérdése most hangsúlyosabban került napirendre, mint maga Ukrajna – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

A Trump-Putyin találkozó a béke irányába mozdíthatja a folyamatokat

Boros Bánk Levente rámutatott: amikor a liberális média hangosan bírál, az rendszerint arra utal, hogy számukra kedvezőtlen fejlemények történnek. Ez pedig azt jelezheti, hogy Trump valóban a béke irányába mozdítja a nemzetközi folyamatokat.

Fekete Rajmund szerint Trump elsősorban üzletemberi gondolkodása révén tűnik ki a politikusok közül: az amerikai érdekekből indul ki, és tárgyalásaiban kemény, határozott fellépést tanúsít, vélhetően ez történt most is.

Mi hazánk legfőbb érdeke?

Ami a magyar szempontokat illeti, mindkét elemző egyetértett abban, hogy Magyarország számára a béke a legfőbb érdek. Úgy fogalmaztak: ha a háború tovább folytatódik, az nemcsak Európának, de Magyarországnak is veszteséget jelent.

Az alaszkai találkozó tehát új irányt hozhat: az USA és Oroszország közvetlen megállapodása akár háttérbe szoríthatja Ukrajnát, az EU-t és a NATO-t is. Ez ismét rávilágít arra, hogy Európa sorsáról sokszor nem Európában döntenek.