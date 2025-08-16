augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Politika

1 órája

Új irányt hozhat az alaszkai csúcstalálkozó, szakértők értékelték a történteket

Címkék#Trump#Ukrajna#Putyin

Komoly geopolitikai változások előszelét hozhatja az alaszkai egyeztetés. A Trump-Putyin találkozó legfontosabb üzenetét és a magyar szempontokat elemezték a szakértők.

Baon.hu

Az alaszkai Trump-Putyin találkozó fő üzenetéről és a magyar álláspontról is beszélgetett a Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjében Tóth Tamás Antal, valamint vendégei: Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet igazgatója és Fekete Rajmund, Amerika-szakértő és a Kommunizmus Kutatóintézet vezetője.

Trump-Putyin találkozó
Szakértők értékelték a Trump-Putyin találkozót
Fotó:  AFP

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök több mint két órán keresztül egyeztetett, és bár kevés konkrétum látott napvilágot, szakértők úgy vélik, hogy a béke kérdése most hangsúlyosabban került napirendre, mint maga Ukrajna – olvasható a Magyar Nemzet cikkében

A Trump-Putyin találkozó a béke irányába mozdíthatja a folyamatokat

Boros Bánk Levente rámutatott: amikor a liberális média hangosan bírál, az rendszerint arra utal, hogy számukra kedvezőtlen fejlemények történnek. Ez pedig azt jelezheti, hogy Trump valóban a béke irányába mozdítja a nemzetközi folyamatokat.

Fekete Rajmund szerint Trump elsősorban üzletemberi gondolkodása révén tűnik ki a politikusok közül: az amerikai érdekekből indul ki, és tárgyalásaiban kemény, határozott fellépést tanúsít, vélhetően ez történt most is.

Mi hazánk legfőbb érdeke?

Ami a magyar szempontokat illeti, mindkét elemző egyetértett abban, hogy Magyarország számára a béke a legfőbb érdek. Úgy fogalmaztak: ha a háború tovább folytatódik, az nemcsak Európának, de Magyarországnak is veszteséget jelent.

Az alaszkai találkozó tehát új irányt hozhat: az USA és Oroszország közvetlen megállapodása akár háttérbe szoríthatja Ukrajnát, az EU-t és a NATO-t is. Ez ismét rávilágít arra, hogy Európa sorsáról sokszor nem Európában döntenek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu