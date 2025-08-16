A Trump-Putyin találkozó megnyitotta az utat a békefolyamat felé

A Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában Tóth Tamás Antal és Fekete Rajmund beszélgetett Robert C. Castellel, a lap főmunkatársával, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadójával a Trump-Putyin találkozóról.

Helyi idő szerint péntek délelőtt volt a Trump-Putyin találkozó

Fotó: KREMLIN PRESS OFFICE / ANADOLU

Mi a legfontosabb eredménye a Trump-Putyin találkozónak?

Robert C. Castel szerint a találkozó legnagyobb hozadéka, hogy megindult a párbeszéd, és megnyílt az út a békefolyamat felé. Kiemelte: irreális lett volna azonnali békét várni ettől a megbeszéléstől. Mint mondta, a legfontosabb, hogy a szélsőséges forgatókönyvek elmaradtak.

A szakértő bírálta azokat, akik kudarcként értékelték az egyeztetést, mondván: nem értik a diplomácia működését. Szerinte a kritikusok akkor lettek volna elégedettek, ha Vlagyimir Putyin bilincsbe veri magát, számukra minden más eredmény árulás vagy vereség.

Castel szerint a háromórás alaszkai megbeszélés csak az első lépés egy hosszú folyamatban. Egy évtizedek alatt kiéleződött konfliktus nem oldható meg néhány óra alatt – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

A bizalom jelei

Európa szerepéről Castel úgy vélekedett, hogy az EU geopolitikailag, katonailag és biztonságpolitikailag marginális tényező. Putyin lépéseit – hogy amerikai bázison találkozott Donald Trumppal, beült az elnöki autóba (a „Beast”-be) – Castel szimbolikusnak és kockázatosnak nevezte, amelyek a bizalom jelei voltak. Putyin ezzel elismerte Trump jogát, hogy a béke felé vezesse a két hadban álló felet.

Oroszország elérte stratégiai célját

Trump jelezte, hogy a csúcstalálkozót követően egyeztet a NATO főtitkárral és Volodimir Zelenszkijjel. Castel szerint azonban ellentmondásos elvárás, hogy Trump egyszerre hozzon gyors, határozott döntéseket és közben mindenben konzultáljon a szövetségeseivel.

A háború kapcsán Castel úgy véli, Ukrajna lényegében elvesztette a háborút. Oroszország célja nem Ukrajna elfoglalása volt, hanem a NATO keleti bővítésének megállítása, amit sikerült is elérnie. Mint mondta: ez a cél húzódott meg a grúziai háború, a szakadár területek támogatása és az ukrajnai háború mögött is.