Hetényegyháza

1 órája

Hátramenetben a show kedvéért, 160 traktor dübörgött végig az utcákon – fotók, videó

Címkék#baon videó#Hetényegyházi Traktorosok Baráti Kör#traktoros felvonulás#traktor

Szombat reggel felbolydult Kecskemét külső városrésze, Hetényegyháza. Traktorok sokasága vonult az utcákra, ugyanis újra megrendezték a nagy sikerű traktoros találkozót. A nagy lóerejű járműveket nemcsak helybéli, hanem környékbeli gazdák is vezették. Volt köztük retró és nagy értékű modern gépezet egyaránt.

Sebestyén Hajnalka

A Hetényegyházi Traktorosok Baráti Köre nyolcadik alkalommal hívta életre a traktoros találkozót, melyen idén több mint 160 traktor vett részt. A Lovaspályától indultak el és Hetényegyháza főbb utcáin meneteletek, hangkürtökkel, füstfelhőkkel tarkítva. Sőt az egyik traktor hátramenetben követte az előtte haladókat, a még nagyobb show jegyében. Az utcákon álldogáló, üldögélő nézőkből nem volt hiány.

Traktorok vonulnak Hetényegyháza utcáin
Sokan voltak kíváncsiak a traktoros felvonulásra
Fotó: Sebestyén Hajnalka

A célállomás a Kalmár tanya melletti terület volt, ahol a traktorok java össze is mérte ügyességét és erejét, különböző kategóriákban. 

Traktoros találkozó Hetényegyházán

Fotók: Sebestyén Hajnalka

Az egész család kedvére kikapcsolódhatott a helyszínen, a gyerekeket is többféle program várta.

 

