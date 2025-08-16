Hátramenetben a show kedvéért, 160 traktor dübörgött végig az utcákon – fotók, videó

A Hetényegyházi Traktorosok Baráti Köre nyolcadik alkalommal hívta életre a traktoros találkozót, melyen idén több mint 160 traktor vett részt. A Lovaspályától indultak el és Hetényegyháza főbb utcáin meneteletek, hangkürtökkel, füstfelhőkkel tarkítva. Sőt az egyik traktor hátramenetben követte az előtte haladókat, a még nagyobb show jegyében. Az utcákon álldogáló, üldögélő nézőkből nem volt hiány.

Sokan voltak kíváncsiak a traktoros felvonulásra

Fotó: Sebestyén Hajnalka

A célállomás a Kalmár tanya melletti terület volt, ahol a traktorok java össze is mérte ügyességét és erejét, különböző kategóriákban.