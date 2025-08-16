2 órája
Hátramenetben a show kedvéért, 160 traktor dübörgött végig az utcákon – fotók, videó
Szombat reggel felbolydult Kecskemét külső városrésze, Hetényegyháza. Traktorok sokasága vonult az utcákra, ugyanis újra megrendezték a nagy sikerű traktoros találkozót. A nagy lóerejű járműveket nemcsak helybéli, hanem környékbeli gazdák is vezették. Volt köztük retró és nagy értékű modern gépezet egyaránt.
A Hetényegyházi Traktorosok Baráti Köre nyolcadik alkalommal hívta életre a traktoros találkozót, melyen idén több mint 160 traktor vett részt. A Lovaspályától indultak el és Hetényegyháza főbb utcáin meneteletek, hangkürtökkel, füstfelhőkkel tarkítva. Sőt az egyik traktor hátramenetben követte az előtte haladókat, a még nagyobb show jegyében. Az utcákon álldogáló, üldögélő nézőkből nem volt hiány.
A célállomás a Kalmár tanya melletti terület volt, ahol a traktorok java össze is mérte ügyességét és erejét, különböző kategóriákban.
Traktoros találkozó HetényegyházánFotók: Sebestyén Hajnalka
Az egész család kedvére kikapcsolódhatott a helyszínen, a gyerekeket is többféle program várta.