Ezúttal nem munkára, hanem kőkemény versenyre fogták a traktorokat a pálmonostorai gazdák – galériával, videóval

Több mint 40-en álltak rajthoz

A szombati traktoros napra 85 traktoros érkezett, ennek mintegy fele állt rajthoz. Több kategóriában és versenyszámban is összemérhették tudásukat: volt erőhúzó, gyorsulási és ügyességi verseny is. A megmérettetés remekül demonstrálta, hogy a gazdák versenyhelyzetben is magabiztosan bánnak munkagépeikkel. A férfiak között egyetlen női versenyzőként Besze Zsófia is megmérettette magát, aki a tavalyi jó szereplését idén is megismételte, hiszen ezúttal is dobogóra is állhatott.

A napot tűzijáték és retró diszkó zárta, igazi ünnepi hangulatban.