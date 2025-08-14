Gázfröccs és füstfelhő várható a hetényi lóerőparádén, több mint százötven traktort várnak

A Hetényegyházi Traktorosok Baráti Köre 8. alkalommal hívja életre a traktoros találkozót, mely ingyenesen látogatható. Gömöri Ferenc a szervezők részéről elmondta: reggel több mint 160 traktor vonul fel a városrész utcáin, a lovaspályától indulva, majd a Kalmár tanya mellett lesz a verseny. A jelentkezések alapján mintegy 135 járművel neveztek be az izgalmas megmérettetésre. Érdemes küzdeni, hiszen a főnyeremény egy quad lesz.

Traktorok dübörögnek Hetényegyházán

Fotó: Zsámbóki Dóra / archív-felvétel

Programok:

6:30 traktoros gyülekező (hetényi focipálya, lovaspálya)

7:30 traktoros felvonulás (Hetényegyháza utcáin, cél a Kalmár tanya)

9:00 traktoros verseny kezdete (csapatverseny, ügyességi, gyorsulás, erőhúzás)

15:00 gyermek traktorverseny (saját játéktraktorokkal)

15:30 gokart verseny kezdete (14 éves kortól)

18:00 eredményhirdetések

18:30 tombolahúzás

Kiegészítő programok