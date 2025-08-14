Program
Gázfröccs és füstfelhő várható a hetényi lóerőparádén, több mint százötven traktort várnak
Íme egy jó kis program szombatra. Több mint 160 traktor részvételével augusztus 16-án újra lesz traktoros találkozó Kecskemét-Hetényegyházán. A traktoros felvonulás és a traktorverseny egyaránt nagy látványosságnak ígérkezik.
A Hetényegyházi Traktorosok Baráti Köre 8. alkalommal hívja életre a traktoros találkozót, mely ingyenesen látogatható. Gömöri Ferenc a szervezők részéről elmondta: reggel több mint 160 traktor vonul fel a városrész utcáin, a lovaspályától indulva, majd a Kalmár tanya mellett lesz a verseny. A jelentkezések alapján mintegy 135 járművel neveztek be az izgalmas megmérettetésre. Érdemes küzdeni, hiszen a főnyeremény egy quad lesz.
Programok:
- 6:30 traktoros gyülekező (hetényi focipálya, lovaspálya)
- 7:30 traktoros felvonulás (Hetényegyháza utcáin, cél a Kalmár tanya)
- 9:00 traktoros verseny kezdete (csapatverseny, ügyességi, gyorsulás, erőhúzás)
- 15:00 gyermek traktorverseny (saját játéktraktorokkal)
- 15:30 gokart verseny kezdete (14 éves kortól)
- 18:00 eredményhirdetések
- 18:30 tombolahúzás
Kiegészítő programok
- 10-13 óra között rajzverseny a helyszínen
- 09-12 óráig véradás
- 15:30 gokart verseny
