Erre nincsenek szavak: édesanyjuk elvesztése után édesapjuk is elhunyt, öt gyermek maradt árván

Július 18-án, tragikus hirtelenséggel elhunyt egy ötgyermekes édesanya, Hevesi Mónika. Férje, Szokodi Szabolcs és félárván maradt gyermekei javára példás összefogással sokan gyűjtést kezdeményeztek. A családban nevelkedik a 13 éves nagylány, Noémi, a 9 éves Szabolcs, az öt éves Dániel mellett a legkisebbek, a 3 éves iker fiúk, Soma és Bence. Róluk kellett az egyedül maradt édesapának gondoskodnia – számlt be róla a Beol.

Öt gyermek maradt árván a felfoghatatlan tragédiák után

Forrás: Shutterstock.com /Illusztráció

A gyász feldolgozása rendkívül nehéz, legyen szó felnőttről vagy gyermekről. Az orosházi család számára a fájdalom azonban tovább mélyült a hétvégén, amikor újabb tragédia sújtotta őket: Mónika halála után váratlanul az édesapa, Szabolcs is elhunyt agyvérzésben. A szomorú hírt testvére osztotta meg egy bejegyzésben.

