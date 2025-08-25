augusztus 25., hétfő

Tragédia

1 órája

Erre nincsenek szavak: édesanyjuk elvesztése után édesapjuk is elhunyt, öt gyermek maradt árván

Címkék#család#tragédia#árva#gyász

Borzalmas tragédia történ Orosházán. Hirtelen elhunyt öt gyermek édesanya. A gyász után újabb csapás érte a gyerekeket. Meghalt az édesapa is.

Baon.hu

Július 18-án, tragikus hirtelenséggel elhunyt egy ötgyermekes édesanya, Hevesi Mónika. Férje, Szokodi Szabolcs és félárván maradt gyermekei javára példás összefogással sokan gyűjtést kezdeményeztek. A családban nevelkedik a 13 éves nagylány, Noémi, a 9 éves Szabolcs, az öt éves Dániel mellett a legkisebbek, a 3 éves iker fiúk, Soma és Bence. Róluk kellett az egyedül maradt édesapának gondoskodnia – számlt be róla a Beol.

Édesanyjuk után édesapjukat is elveszítette az öt gyermek
Öt gyermek maradt árván a felfoghatatlan tragédiák után
Forrás: Shutterstock.com /Illusztráció

A gyász feldolgozása rendkívül nehéz, legyen szó felnőttről vagy gyermekről. Az orosházi család számára a fájdalom azonban tovább mélyült a hétvégén, amikor újabb tragédia sújtotta őket: Mónika halála után váratlanul az édesapa, Szabolcs is elhunyt agyvérzésben. A szomorú hírt testvére osztotta meg egy bejegyzésben.

A beol.hu cikkéből megtudhatják, hogyan tudnak segíteni az öt gyermeknek.

 

 

