Megvan a dátum, mikor kezdik el építeni az új tompai határátkelőt

A Szabad Magyar Szó a Magločistač szerb nyelvű portálra hivatkozva közölte, hogy a szerb Környezetvédelmi Minisztérium által közölt dokumentum szerint az új tompai határátkelő építésének várható kezdete 2032 első negyedéve lesz, a munkálatok körülbelül két évig tartanak majd, a befejezés várható időpontja 2034 első negyedéve, míg az új határátkelőhely várhatóan 2034 második felében kezdi meg működését.

Az új tompai határátkelő építésének várható kezdete 2032

Fotó: Pozsgai Ákos / Illusztráció

Külön sávokat kap a személy- és teherforgalom

Az új határátkelőn külön területeket alakítanak ki a személy- és teherforgalom kezelésére, valamint parkolóhelyeket létesítenek személygépkocsik, autóbuszok, teherautók és veszélyes anyagot szállító járművek számára.

Az új tompai határátkelő célja a teherforgalom átterelése

A tervezett új közúti határátkelő célja – a minisztériumi dokumentum szerint – a Szerbiával közös határszakaszon lévő, meglévő határátkelők kapacitásának bővítése a személy- és teherszállítás számára, valamint egy alternatív teherforgalmi útvonal létrehozása, amely tehermentesíti a meglévő határátkelőket, csökkenti a szállítási időt és távolságot, ugyanakkor javítja a térség gazdasági potenciálját, és közvetlen autópályás kapcsolatot biztosít Szerbia felől a magyar M9-es autópályához és az államhatárhoz.

A dokumentum emlékeztet arra, hogy Tompán (magyar oldalon) és Kelebián (szerb oldalon) jelenleg is működő határátkelők találhatók, azonban ezek kapacitása már nem megfelelő, és az infrastruktúrájuk is elavult. Pontosítják azt is, hogy az új határátkelőhely és a gyorsforgalmi út el fogja kerülni Tompa és Kelebia lakott területeit.

Nem előzmény nélküli a beruházás

2023 májusában Goran Vesić korábbi szerb építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter bejelentette, hogy Magyarország új határátkelőt fog építeni. Ezt követően, 2024 áprilisának elején a Szerb Köztársaság kormánya döntést hozott a Kelebia–Tompa 2 új határátkelőhely projektjével kapcsolatos tárgyalások és megvalósítás irányítására létrehozott munkacsoport felállításáról. A munkacsoport elnökévé Lálity Urbán Emesét, a VMSZ államtitkárát nevezték ki az Építésügyi, Közlekedési és Infrastruktúraügyi Minisztériumban.