augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Strandbaleset

28 perce

Strandolók életét teszik tönkre a tiszakécskei randalírozók, erre érdemes figyelni

Címkék#tiszakécskei szabadstrand#baleset#üveg

Bár már a nyár végén járunk, mindjárt mehetnek vissza a diákok az iskolapadba, de a strandszezonnak még közel sincs vége. Bács-Kiskun vármegye egyik legkedveltebb területe ilyenkor a tiszakécskei szabadstrand, ahol idén is ezrek fürödtek naponta. Többeket viszont súlyos baleset ért felelőtlen embertársaink miatt…

Vizi Zalán

Sorozatos balesetekre hívták fel a figyelmet a minap. A tiszakécskei szabadstrandon az elmúlt héten többször is előfordult, hogy üveget találtak a vízben. Ez több esetben nagyon súlyos következményekkel járt.

sorozatos balesetek, a tiszakécskei szabadstrandon okoz balesetet,
Üvegszilánkok okoztak sérülést a tiszakécskei szabadstrandon
Forrás: Blanár József Facebook-oldala

A tiszakécskei szabadstrandon sorozatos baleseteket szenvedtek el a nyaralók

A furcsa jelenségre hírportálunknak Blanár József, a tiszakécskei mentőállomás vezetője hívta fel a figyelmet. Mint közölte, mivel a fiatalok éjszakánként hajnali kettőig szoktak bulizni a tiszakécskei szabadstrandon, vélhetően ők gondolták jó ötletnek azt, hogy törött poharaikat a Tiszába hajítsák. Igen ám, de ez súlyos balesetekhez vezetett.

Csak az előző héten öt ilyen esetben is mentők beavatkozására volt szükség, mert óvatlan strandolók üvegszilánkokkal elvágták a lábukat.

– Előző héten öt ilyen balesetünk is volt. Egy balszerencsés hölgynek a keze sérült meg súlyosan, ugyanis leejtette a karkötőjét, és amikor kereste a víz alatt, vágott sebek keletkeztek rajta. A karkötőt ugyan megtaláltuk, de ez sovány vigasz volt – mesélte Blanár József.

Vége a nyaralásnak

Bár mindennap átgereblyézik a homokot és rengeteg szilánkot szedtek már ki, a víz hordaléka és folyása miatt kicsit kiszámíthatatlan, hogy lehet-e még törött üvegpohár a strand területén. Az elmúlt pár napban szerencsére újabb balesetről nem kaptunk információt.

Még az előző héten viszont egy férfi úgy elvágta a lábát, hogy 4 centiméteres vágott seb keletkezett rajta.

– Nagyon sajnáltuk őt, hiszen aznap érkezett Tiszakécskére több napra nyaralni, majd rögtön az első strandolása alkalmával úgy elvágta a lábát, hogy azt mondta, itt vége is a nyaralásnak és haza is ment – mondta a tiszakécskei mentős, ezzel az esettel is szemléltetve, milyen komoly következményekkel járhat az, ha valaki felelőtlenül törött üveget dob a vízbe.

A helyzetre egyébként a tiszakécskei szabadstrand kedvelt vendéglátóipari egysége, a Nádas is reagált és péntek estétől vasárnap estig repohárral szolgálnak csak ki.

A sárcsúszdázás is veszélyes

A tiszakécskei mentőállomás vezetőjét arról is megkérdeztük, hogyan sikerült átvészelni az idei nyarat. Tavaly egy ukrán férfi vízbefulladása volt a legtragikusabb eset, de szerencsére idén hasonló nem történt. A strandbalesetek minimalizálásához viszont kellett az is, hogy a sárcsúszdázást tiltsák.

– Idén hála Istennek ennél komolyabb balesetekhez nem riasztottak bennünket. Ami korábban még jellemző volt, hogy a meredek partot kihasználva a fiatalok előszeretettel építettek sárcsúszdát, viszont azon lecsúszva a folyó hordaléka, kagylók és egyéb tárgyak gyakran felhasították a gyerekek hátát. Mindig van a standon egy mentős kollégánk, aki figyel arra, hogy ez ne fordulhasson elő. Az üvegszilánkos eseteket leszámítva idén eddig csak egy nagyobb balesetünk volt, egy idős bácsi szenvedett combnyaktörést – nyilatkozta kérdésünkre Blanár József. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu