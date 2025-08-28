Strandolók életét teszik tönkre a tiszakécskei randalírozók, erre érdemes figyelni

Sorozatos balesetekre hívták fel a figyelmet a minap. A tiszakécskei szabadstrandon az elmúlt héten többször is előfordult, hogy üveget találtak a vízben. Ez több esetben nagyon súlyos következményekkel járt.

Üvegszilánkok okoztak sérülést a tiszakécskei szabadstrandon

A tiszakécskei szabadstrandon sorozatos baleseteket szenvedtek el a nyaralók

A furcsa jelenségre hírportálunknak Blanár József, a tiszakécskei mentőállomás vezetője hívta fel a figyelmet. Mint közölte, mivel a fiatalok éjszakánként hajnali kettőig szoktak bulizni a tiszakécskei szabadstrandon, vélhetően ők gondolták jó ötletnek azt, hogy törött poharaikat a Tiszába hajítsák. Igen ám, de ez súlyos balesetekhez vezetett.

Csak az előző héten öt ilyen esetben is mentők beavatkozására volt szükség, mert óvatlan strandolók üvegszilánkokkal elvágták a lábukat.

– Előző héten öt ilyen balesetünk is volt. Egy balszerencsés hölgynek a keze sérült meg súlyosan, ugyanis leejtette a karkötőjét, és amikor kereste a víz alatt, vágott sebek keletkeztek rajta. A karkötőt ugyan megtaláltuk, de ez sovány vigasz volt – mesélte Blanár József.

Vége a nyaralásnak

Bár mindennap átgereblyézik a homokot és rengeteg szilánkot szedtek már ki, a víz hordaléka és folyása miatt kicsit kiszámíthatatlan, hogy lehet-e még törött üvegpohár a strand területén. Az elmúlt pár napban szerencsére újabb balesetről nem kaptunk információt.

Még az előző héten viszont egy férfi úgy elvágta a lábát, hogy 4 centiméteres vágott seb keletkezett rajta.

– Nagyon sajnáltuk őt, hiszen aznap érkezett Tiszakécskére több napra nyaralni, majd rögtön az első strandolása alkalmával úgy elvágta a lábát, hogy azt mondta, itt vége is a nyaralásnak és haza is ment – mondta a tiszakécskei mentős, ezzel az esettel is szemléltetve, milyen komoly következményekkel járhat az, ha valaki felelőtlenül törött üveget dob a vízbe.

A helyzetre egyébként a tiszakécskei szabadstrand kedvelt vendéglátóipari egysége, a Nádas is reagált és péntek estétől vasárnap estig repohárral szolgálnak csak ki.

A sárcsúszdázás is veszélyes

A tiszakécskei mentőállomás vezetőjét arról is megkérdeztük, hogyan sikerült átvészelni az idei nyarat. Tavaly egy ukrán férfi vízbefulladása volt a legtragikusabb eset, de szerencsére idén hasonló nem történt. A strandbalesetek minimalizálásához viszont kellett az is, hogy a sárcsúszdázást tiltsák.