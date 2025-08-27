2 órája
Megkérdeztük a kecskemétieket a Tisza Párt új adótervéről, óriási a felháborodás – videó
Magyar Péter korábbi ígéreteivel teljesen szembe megy a kiszivárgott tervek szerint. A Tisza Párt a személyi jövedelemadó növelését tervezi, miközben korábban elmondásuk szerint még erősen a csökkentés mellett álltak.
Az Index kezei közé került a Tisza Párt által készített gazdasági terv, amely meglepő módon teljesen eltér a korábbi ígéretektől, és a személyi jövedelemadó emelését támogatná. A párt háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készül, ami szörnyű következményeket vonna maga után a legtöbb magyar lakos számára – tájékoztatott a Magyar Nemzet.
A Tisza Párt terve
A pártvezetésnek készített belső feljegyzésből kiderült, hogy Magyar Péter a háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetését tervezi, amelynek következtében csak nagyon szűk rétegnek maradna meg a jelenlegi adószint, így az átlagbér a 22 százalékos adósávba kerülne, a 1,25 millió felett keresők pedig a 33 százalékos sávba tartoznának.
A Tisza Párt által kiadott Nemzet hangja konzultáció eredményei szerint 1,137 millióból 900 ezren szavaztak a személyi jövedelemadó csökkentésére. Magyar Péter ezzel kapcsolatban pedig azt nyilatkozta, hogy ez lesz 2026-ban a programjuk gerince.
Szintén a Nemzet hangja konzultáció során azt is megszavazták pártolói, hogy az egészséges élelmiszerek forgalmi adója 5 százalékra csökkenjen, ami pedig 90 százalékos szavazatot kapott. Mindezekhez képest azonban jelenleg progresszív jövedelemadó bevezetésére készül Magyar Péter pártja.
Mi az ok a döntés mögött, és milyen következményekkel jár?
A háromkulcsos jövedelemadó bevezetésének okát így határozták meg:
„A magyar gazdaság túljutott tehervállalási képességén, és 2026-ra lényegében belerokkant a Fidesz harácsoló gazdaságpolitikájába”. Az anyag megszövegezői ezért úgy látják, 2026-ban szükség lesz egy, az egész adórendszer alapjaiban érintő korrigálásra, aminek „fókuszában a lakossági adókedvezmények felülvizsgálata áll.”
A Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának javaslattevői a családi adókedvezmények rendszerének alkalmazási körének felülvizsgálatát és szűkítését szorgalmazzák, és háromkulcsos progresszív személyi jövedelemadó bevezetését javasolják. Korábbi cikkünkben összefoglaltuk, hogy a háromkulcsos adórendszer a következőket jelentené:
- Évi 5 millió forintos jövedelemig maradna a 15 százalékos adókulcs.
- 5 és 15 millió forint közötti éves jövedelem esetén 22 százalékos adót kellene fizetni.
- 15 millió forint felett pedig már 33 százalékos kulcs vonatkozna a keresetre.
Ez azt jelentené, hogy például az orvosok megemelt jövedelmének személyi jövedelemadóját is jelentősen megemelné a Tisza Párt. Fontos megérteni még, hogy ez egy progresszív rendszer lenne: például egy 6 millió forintos éves kereset esetén az első 5 millióra továbbra is 15 százalékos adó vonatkozna, de az 5 millió feletti 1 millió forintra már 22 százalékot kellene fizetni.
Mit gondolnak erről az emberek?
Az emberek véleményére is kíváncsi volt hírportálunk így megkérdeztük a magyar lakosokat is arról, hogy mit gondolnak az szja-emelésről.
Ezzel kapcsolatban Brockmeyer Petra például azt nyilatkozta, hogy nagyon reméli, hogy ezek a tervek sosem fognak megvalósulni, mert az borzasztó következményeket vonna maga után.
Hasonlóan vélekedett Őryné Almási Julianna is, aki egy idő után már nem is akarta tovább hallgatni az szja-emelésről a híreket, annyira elképesztőnek találta ezt a tervet, ahogyan Takács László sem tudja elfogadni azt, amit Magyar Péter tervez.
Még a Tisza Párton belül is konfliktust okozott a kérdéses terv
A Magyar Nemzet cikke szerint a dokumentumon ugyan pecsét vagy aláírás nincs, de a gazdasági tervekre rálátó források egyértelműen megerősítették a többkulcsos szja bevezetését. A Tisza Párt gazdasági munkacsoportja, melyet Dálnoki Áron koordinál egy olyan gazdasági programot készítettek, amit már több szakembernek is bemutattak, például Bod Péter Ákosnak, vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi Fideszes államtitkárnak, Kármán Andrásnak.
A szakemberek előre jelezték, hogy valamit lépni kell az ígéretek megvalósításának irányába is, mert így a lakosoknak se fogja kiadni a matek. A párton belüli feszültség a dokumentumban is olvasható.
Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy mindez politikailag kényes, és könnyen okozhat instabilitást egy új kormány számára, ezért a javaslat bevezetése előtt kommunikációs támogatást igényel
– írták a dokumentum készítői.
A gazdasági csoport a politikai feszültség enyhítse érdekében egy két-három százalékos csökkentést javasol, amelynek megfelelő kommunikálása elterelné a figyelmet a jelentős szja-emelésről. Azt még azonban nem tudni, hogy ez ténylegesen be fog-e kerülni a Tisza Párt programjába, hiszen Magyar Péter azzal kapcsolatban nem mondott el konkrétumokat, hogy hogy fogják a jövőben emelni a bevételeket, amikre nagy szükség lesz eddigi ígéreteiknek teljesítéséhez.