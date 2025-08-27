Megkérdeztük a kecskemétieket a Tisza Párt új adótervéről, óriási a felháborodás – videó

Az Index kezei közé került a Tisza Párt által készített gazdasági terv, amely meglepő módon teljesen eltér a korábbi ígéretektől, és a személyi jövedelemadó emelését támogatná. A párt háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készül, ami szörnyű következményeket vonna maga után a legtöbb magyar lakos számára – tájékoztatott a Magyar Nemzet.

A Tisza Párt terve

A pártvezetésnek készített belső feljegyzésből kiderült, hogy Magyar Péter a háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetését tervezi, amelynek következtében csak nagyon szűk rétegnek maradna meg a jelenlegi adószint, így az átlagbér a 22 százalékos adósávba kerülne, a 1,25 millió felett keresők pedig a 33 százalékos sávba tartoznának.

A Tisza Párt által kiadott Nemzet hangja konzultáció eredményei szerint 1,137 millióból 900 ezren szavaztak a személyi jövedelemadó csökkentésére. Magyar Péter ezzel kapcsolatban pedig azt nyilatkozta, hogy ez lesz 2026-ban a programjuk gerince.

Szintén a Nemzet hangja konzultáció során azt is megszavazták pártolói, hogy az egészséges élelmiszerek forgalmi adója 5 százalékra csökkenjen, ami pedig 90 százalékos szavazatot kapott. Mindezekhez képest azonban jelenleg progresszív jövedelemadó bevezetésére készül Magyar Péter pártja.

Mi az ok a döntés mögött, és milyen következményekkel jár?

A háromkulcsos jövedelemadó bevezetésének okát így határozták meg:

„A magyar gazdaság túljutott tehervállalási képességén, és 2026-ra lényegében belerokkant a Fidesz harácsoló gazdaságpolitikájába”. Az anyag megszövegezői ezért úgy látják, 2026-ban szükség lesz egy, az egész adórendszer alapjaiban érintő korrigálásra, aminek „fókuszában a lakossági adókedvezmények felülvizsgálata áll.”

A Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának javaslattevői a családi adókedvezmények rendszerének alkalmazási körének felülvizsgálatát és szűkítését szorgalmazzák, és háromkulcsos progresszív személyi jövedelemadó bevezetését javasolják. Korábbi cikkünkben összefoglaltuk, hogy a háromkulcsos adórendszer a következőket jelentené:

Évi 5 millió forintos jövedelemig maradna a 15 százalékos adókulcs.

5 és 15 millió forint közötti éves jövedelem esetén 22 százalékos adót kellene fizetni.

15 millió forint felett pedig már 33 százalékos kulcs vonatkozna a keresetre.

Ez azt jelentené, hogy például az orvosok megemelt jövedelmének személyi jövedelemadóját is jelentősen megemelné a Tisza Párt. Fontos megérteni még, hogy ez egy progresszív rendszer lenne: például egy 6 millió forintos éves kereset esetén az első 5 millióra továbbra is 15 százalékos adó vonatkozna, de az 5 millió feletti 1 millió forintra már 22 százalékot kellene fizetni.