Tiszakürt

1 órája

Különös jelenséget vettek videóra a Tiszán, sokan nem értették, mi történik

Címkék#Tisza#jelenség#Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Egy különleges felvétel kavarta fel a kedélyeket. Úgy tűnt, mintha a Tisza egyszerűen megfordította volna irányát. Szakemberek segítettek tisztázni, mi áll a jelenség mögött.

Orosz Fanni Flóra

A Tisza folyását mindenki biztosnak veszi, ezért is keltett nagy feltűnést, amikor egy videón úgy látszott, mintha a víz az ellenkező irányba hömpölyögne. Az eset komoly vitát indított el: egyesek természetfeletti magyarázatot kerestek, mások optikai csalódásra gyanakodtak.

Tisza folyása megfordult, különleges jelenség,
Különleges jelenség: a Tisza folyása megfordult
Fotó: Mészáros János

Visszafelé folyik a Tisza?

A különös esetről a Szoljon.hu számolt be. A Tiszakürt környékén készült felvételeken valóban az látható, hogy a felszín a megszokottal ellentétes irányban mozog. A folyómederben nem volt látható sem örvény, sem homokzátony, ami megzavarhatta volna az áramlást, így sokan tanácstalanul figyelték a különös jelenséget – írta a hírportál.

A szakértők magyarázata

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság szakemberei szerint a nyár rendkívüli szárazsága okozta a furcsa hatást. A csökkent vízhozam miatt a Tisza folyása lelassult, ezért erősebb szél esetén a felső vízréteg könnyen a szél irányába fodrozódik, akár a megszokott áramlással ellentétesen is. Valójában tehát nem fordult meg a folyó, csupán a természet tréfás illúziójáról van szó.

Nem ez volt az első különös eset a Tiszán

A Szoljon.hu cikke szerint az utóbbi időben más szokatlan jelenségek is felbukkantak a folyón. Szolnoknál például egy vöröses színű folt úszott végig a víz felszínén, amelynek eredete sok találgatást szült. Erről itt olvashatnak bővebben.

 

