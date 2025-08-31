augusztus 31., vasárnap

Fizetéscsökkentés

1 órája

A tanárok sem érezhetik magukat biztonságban, a Tisza-adóval tízezreket bukhatnak

Címkék#tanár#Tisza-adó#pedagógus#Magyar Péter

Óvodapedagógusok, tanítók, tanárok és professzorok zsebéből venné ki a pénzt Magyar Péter pártja. A Tisza-adó nem kímélné az oktatási szektort sem.

Mócza Milán

A nemrég kiszivárgott Tisza-tervezet élesen szemben áll a jelenlegi családközpontú adópolitikával. Míg a Magyar Kormány célja az adócsökkentés és a mindennapok élhetőbbé tétele, addig Magyar Péter és pártja hatalomra jutásuk esetén nemcsak megszüntetnék a jelenlegi kedvezményeket, hanem a többkulcsos adórendszerrel a dolgozók többségének megemelnék a személyi jövedelemadóját. Ez a változtatás szinte minden szférát érintene: nem számítana, mennyire megbecsült egy munka, mennyi áldozattal jár, a legnagyobb terhet a jól képzett és jól fizetett területek viselnék. Az oktatási szféra, csakúgy mint sok más ágazat, különösen megsínylené a Tisza-adót. Hogy pontosan mekkora adóemelést jelentene ez, bárki könnyen kiszámolhatja a Tisza-adó kalkulátor segítségével.

A tanárok sem érezhetik magukat biztonságban, a Tisza-adó nem kímélné az oktatási szektort sem
A Tisza-adó nem kímélné a tanárokat sem
Fotó: Shutterstock.com/ Illusztráció

A háromkulcsos Tisza-adó

A Tisza-tervezet szerinti háromkulcsos adórendszer semelyik társadalmi rétegnek nem válna előnyére. Sőt, az átlagkeresetűek és a magyar társadalom viszonylatában jól keresők jóval több SZJA-t fizetnének a jelenlegi egykulcsos adórendszerhez képest. Ennek adókulcsa jövedelemtől függetlenül 15 százalék, a Tisza-adó azonban egészen másképp nézne ki.

A tervezet szerint: 

  • Évi 5 millió forintos jövedelemig maradna a 15 százalékos adókulcs – egyedül ez maradna változatlan.
  • 5 és 15 millió forint közötti éves jövedelem esetén 22 százalékos adót kellene fizetni.
  • 15 millió forint felett pedig már 33 százalékos kulcs vonatkozna a keresetre.

Így becsülné meg a Tisza Párt a tanárokat

A jól képzett munkaerő értékes kincs, és a fizetés csökkenése növelné a külföldre távozás esélyét. Jelenleg is sok intézmény keres pedagógust, a csökkenő fizetés pedig sokakat elriasztana – különösen, mivel a fizetések a közelmúltban ismét emelkedtek. Ráadásul a jövő nemzedékek oktatása komoly felelősséggel jár: a munkaidőn kívül is energiát és empátiát igényel az oktatóktól. A Tisza-adó azonban csökkentené a pedagógusok fizetését.

Bács-Kiskun vármegyében egy átlagos tanári fizetés jelenleg 693 933 forint, amely után a jelenlegi adórendszer szerint 104 099 forint SZJA-t kell fizetni.

A Tisza-tervezet alapján ez havi szinten 19 855 forinttal nőne, ami évente közel 240 ezer forinttal csökkentené a pedagógusok jövedelmét.

Az átlag feletti keresettel rendelkezők számára pedig még nagyobb terheket jelentene.

 

 

