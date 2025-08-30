Adóemelés minden fronton: súlyos terhet verne a dolgozókra a Tisza-terv Bács-Kiskunban is

A jelenlegi család és középosztály központú adópolitikával élesen szembe menne a Tisza Párt nemrég kiszivárgott tervezete. Míg a Magyar Kormány az adócsökkentés és a mindennapok élhetőbbé tétele mellett áll, Magyar Péter és pártja nem csupán elvennék a jelenlegi kedvezményeket, a többkulcsos adórendszerrel a magyar társadalom nagy részének növelnék az adóját. Hogy pontosan mennyivel, azt könnyen ki lehet számolni a Tisza-adó kalkulátorral.

Háromkulcsos adórendszer

Mint arról a korábbiakban írtunk, a háromkulcsos adórendszer a társadalom egyik rétegének sem, csupán a Tisza Párt zsebeinek kedvezne, a jelenlegi egykulcsos rendszerhez képest senki nem fizetne kevesebb adót. Sőt, a középső és felső réteg évente százezrekkel kevesebbet kapna kézhez. Ebbe az átlagkeresetű magyar dolgozók szintén beletartoznak. A tervezet szerint:

Évi 5 millió forintos jövedelemig maradna a 15 százalékos adókulcs – egyedül ez maradna változatlan.

5 és 15 millió forint közötti éves jövedelem esetén 22 százalékos adót kellene fizetni.

15 millió forint felett pedig már 33 százalékos kulcs vonatkozna a keresetre.

A kiszivárgott videófelvétel a Tisza-adóról:

Így változnának a fizetések Bács-Kiskunban a Tisza-adó esetén

A köztiszteletbe álló hivatások – ahogyan mindenki más – is megfizetnének a Tisza-párt tervezete értelmében. Az adópolitika figyelmen kívül hagyná a dolgozók felelősségteljes, áldozatos munkáját és jelentős terheket róna rájuk.

Az egészségügyben és szociális ellátásban dolgozók átlagos bruttó havibére Bács-Kiskun megyében 698 004 forint, ezt a Tisza-terv értelmében a jelenlegi 104 701 forint személyi jövedelemadó helyett 124 394 forint sújtaná.

Ez 19 693 forinttal több lenne a mostaninál, ami éves szinten 236 323 forintos különbség.

Négy év leforgása alatt pedig közel 1 millió forinttal csökkenne a jelenlegi egykulcsos adórendszerhez képest a fizetésük. Ráadásul ez átlagbér alapján lett számolva, aki ennél többet keres, még rosszabbul járna.

Kiszámolhatja, mennyit bukna

Ha kíváncsi, mennyit bukna a Tisza-adóterv bevezetésén, most egyszerűen kiszámolhatja. A Tisza-adó kalkulátorba csupán be kell írni a bruttó jövedelmet és az kiszámolja a jelenlegi személyi jövedelemadóját, illetve azt is, mennyi lenne ez a Tisza-tervezet szerint. Ráadásul éves szinten is megtekintheti a többletterhet, illetve azt is, mennyit jelentene ez 4 év távlatában.