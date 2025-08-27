Till Tamás szüleinek szívszorító döntést kell meghozniuk kisfiuk sírjáról

Több mint huszonöt évnyi várakozás és remény után ma már a temetőbe járnak nap mint nap Till Tamás szülei. A 11 évesen eltűnt, majd 2024-ben előkerült bajai kisfiú édesanyja és édesapja most sírkövet szeretne állítani gyermeküknek, ám a költségek miatt komoly dilemmával küzdenek – számolt be róla a Bors.

Till Tamás szülei nehézségekkel küzdenek

Fotó: MW-archív

A Till Tamás-gyilkosság

A Till Tamás-ügy kapcsán hírportálunk is többször beszámolt a fejleményekről. A bajai kisfiú 2000. május 28-án, gyermeknapon indult el otthonról kerékpárjával, hogy a közeli vadasparkban megnézze az akkor született kiscsikót. Az apja még látta, ahogy visszainteget, ám többé nem tért haza.

A kisfiút 24 éven át kereste családja, mígnem 2024 nyarán egy bajai tanya melléképületében beton alól előkerültek földi maradványai. A rendőrség a tragédia idején mindössze 16 éves F. Jánost gyanúsítja a gyilkossággal. Tamást 2024. december 5-én temették el.

A szülők dilemmája: méltó sírkő, megfizethető áron

Tamás édesapja a Borsnak elmondta: naponta felkeresik fiuk nyughelyét, de még nem tudták eldönteni, milyen sírkövet rendeljenek.

„Még nem tudjuk, pontosan melyiket választjuk. Egy hármas sírhelyet váltottunk meg, de egyelőre csak egy egyszemélyes sírkövet veszünk, ha egyáltalán tudunk. Tamáska sírja mellett nemrég készült el egy hármas sírkő, ami több millió forintba került. Ennyi pénzt mi nem tudunk kigazdálkodni a nyugdíjunkból. Az biztos, hogy hitelt nem veszünk fel” – fogalmazott Till Mátyás.

Hozzátette, a gyermekük elvesztése miatti fájdalmuk nem enyhül, és abban is biztosak, hogy soha nem fog.

„Az életünk minden értelemben tönkrement”

Az apa szerint fiuk eltűnése és halála nemcsak lelkileg, hanem anyagilag is romba döntötte az életüket.

„Anyagilag is, hiszen annak idején rengeteget költöttünk a keresésére. A normális az lett volna, ha a taníttatására és az önálló életére fordítjuk a pénzt. Most azonban a sírkövére kell költenünk. Ez roppant igazságtalan” – mondta megtörten.