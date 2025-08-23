„Hosszú csövű, édes, finom!” – a Szelidi-tó kedvenc kukoricaárusa 40 éve csal mosolyt az arcunkra

„Hosszú csövű, édes, finom, amerikai csemegekukorica!” – kiáltja a jól ismert hang a Szelidi-tó strandján, ahol évtizedek óta minden nyár elmaradhatatlan része a főtt kukorica illata. Egy TikTok videónak köszönhetően most ország-világ megismerhette a férfit, aki minimum 40 éve ugyanazzal a lelkesedéssel árulja a kukoricát.

40 éve árulja a kukoricát a Szelidi-tó patján, TikTok-videójáért rajong az internet

Forrás: Youtube

Félmillióan nézték a TikTokon

A róla készült videót már közel 500 ezren látták a TikTokon, a kommentek pedig nem győzik dicsérni és felidézni a régi nyarak hangulatát.

A nyár igazi ikonja

A hozzászólók szerint Feri bácsi nélkül elképzelhetetlen a Szelidi nyár. Sokan arról számoltak be, hogy már gyerekkorukban is tőle vettek kukoricát – van, aki a ’90-es évekből emlékszik rá, mások szerint már 35-40 éve ugyanazzal a lendülettel árulja a csemegét.

A hagyomány, ami összeköt

A kommentekből kiderül: Feri bácsi nem csupán egy árus, hanem egy élő hagyomány, aki generációkat köt össze. A TikTok videó nyomán sokan nosztalgiával és szeretettel emlékeznek vissza a családi strandolásokra.