augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Videó

28 perce

„Hosszú csövű, édes, finom!” – a Szelidi-tó kedvenc kukoricaárusa 40 éve csal mosolyt az arcunkra

Címkék#Szelidi-tó#árus#kukorica#TikTok

Egyetlen videó elég volt ahhoz, hogy félmillióan rajongjanak érte. A Szelidi-tó ikonikus kukoricaárusa most a TikTok új sztárja lett, kommentek százai idézik fel gyerekkoruk legszebb nyári emlékeit.

Orosz Fanni Flóra

„Hosszú csövű, édes, finom, amerikai csemegekukorica!” – kiáltja a jól ismert hang a Szelidi-tó strandján, ahol évtizedek óta minden nyár elmaradhatatlan része a főtt kukorica illata. Egy TikTok videónak köszönhetően most ország-világ megismerhette a férfit, aki minimum 40 éve ugyanazzal a lelkesedéssel árulja a kukoricát. 

Tiktok-sztár lett a szelidi kukoricaárus
40 éve árulja a kukoricát a Szelidi-tó patján, TikTok-videójáért rajong az internet
Forrás: Youtube

Félmillióan nézték a TikTokon

A róla készült videót már közel 500 ezren látták a TikTokon, a kommentek pedig nem győzik dicsérni és felidézni a régi nyarak hangulatát.

A nyár igazi ikonja

A hozzászólók szerint Feri bácsi nélkül elképzelhetetlen a Szelidi nyár. Sokan arról számoltak be, hogy már gyerekkorukban is tőle vettek kukoricát – van, aki a ’90-es évekből emlékszik rá, mások szerint már 35-40 éve ugyanazzal a lendülettel árulja a csemegét.

A hagyomány, ami összeköt

A kommentekből kiderül: Feri bácsi nem csupán egy árus, hanem egy élő hagyomány, aki generációkat köt össze. A TikTok videó nyomán sokan nosztalgiával és szeretettel emlékeznek vissza a családi strandolásokra.

@tomee_87 Szelidi amerikai kukoricccaaa #szelidito #csoveskukorica #meis #fyp #nekedbelegyen ♬ eredeti hang - Balla Tamás

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu