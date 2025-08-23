28 perce
„Hosszú csövű, édes, finom!” – a Szelidi-tó kedvenc kukoricaárusa 40 éve csal mosolyt az arcunkra
Egyetlen videó elég volt ahhoz, hogy félmillióan rajongjanak érte. A Szelidi-tó ikonikus kukoricaárusa most a TikTok új sztárja lett, kommentek százai idézik fel gyerekkoruk legszebb nyári emlékeit.
„Hosszú csövű, édes, finom, amerikai csemegekukorica!” – kiáltja a jól ismert hang a Szelidi-tó strandján, ahol évtizedek óta minden nyár elmaradhatatlan része a főtt kukorica illata. Egy TikTok videónak köszönhetően most ország-világ megismerhette a férfit, aki minimum 40 éve ugyanazzal a lelkesedéssel árulja a kukoricát.
Félmillióan nézték a TikTokon
A róla készült videót már közel 500 ezren látták a TikTokon, a kommentek pedig nem győzik dicsérni és felidézni a régi nyarak hangulatát.
A nyár igazi ikonja
A hozzászólók szerint Feri bácsi nélkül elképzelhetetlen a Szelidi nyár. Sokan arról számoltak be, hogy már gyerekkorukban is tőle vettek kukoricát – van, aki a ’90-es évekből emlékszik rá, mások szerint már 35-40 éve ugyanazzal a lendülettel árulja a csemegét.
A hagyomány, ami összeköt
A kommentekből kiderül: Feri bácsi nem csupán egy árus, hanem egy élő hagyomány, aki generációkat köt össze. A TikTok videó nyomán sokan nosztalgiával és szeretettel emlékeznek vissza a családi strandolásokra.