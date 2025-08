Emeltdíjas datolyák és 700 forintos internet – így nőttünk fel a TeveClubban, ami most nemzeti értékké válhat

A TeveClub külseje semmit sem változott a 90-es évek óta.

Forrás: TeveClub.hu

Ez nemcsak egy játék volt, hanem egy közösségi platform is, ahol kapcsolatok szövődtek. Sokak számára a TeveClub jelentette az első „internetes barátságokat”, sőt, még többet is.

„Szereztem itt barátokat, sőt, még a szerelem is szembejött velem. Hatalmas gratuláció, hogy még mindig fenntartjátok!”

„Néha napján eszembe jut, hogy azok az emberek, akikkel ott mindennap beszéltem, vajon mi lett velük? Jól vannak? Milyen felnőtté váltak? Vajon őket is elfogja néha a nosztalgia?”

„A kisfiamnak is van tevéje…”

A legszívmelengetőbb visszajelzések közé azok tartoznak, ahol a játék generációkon ível át – szülők adják tovább gyermekeiknek a tevézést, még akkor is, ha a technológia kicsit már megnehezíti.

„Az én tevém akkor halt meg több mint 10 év után, amikor a kisfiam született, akinek már 2,5 éves a tevéje. Sajnos játszani nem tud vele szupertrükköket vagy számjátékot az Adobe Flash miatt, de szorgalmasan eteti és tanítja. Pedig hogy szerettem kókuszt rúgdosni?! A férjemmel versenyeztünk, kinek a tevéje tudja messzebb rúgni.”

A múlt öröksége, a jövő kérdése

A TeveClub ma is él. Napi szinten ezrek lépnek be, gondozzák évtizedes tevécskéiket, és nosztalgiáznak egy letűnt, lassabb, egyszerűbb digitális korszakról. Sokan azonban érzik: itt lenne az ideje a megújulásnak is.

„Végül is annak számít, bár értékelném, ha a fejlesztők modernizálnák a TeveClubbot… Ha kapna olyan újításokat, ami a mai generációt érdekelné, még további 30 csodálatos évet tudnék kívánni az oldalnak.”

A Galaktikus I. Bill Clinton, a TeveClub legidősebb tevéje. Életkora (cikkünk írásakor): 10471 nap.

Forrás: TeveClub.hu

Sokan már csak azt is értékelik, hogy az oldal – veszteséges működés mellett is – még mindig itt van.

„Nagyon örülök, hogy a cég még mindig fenntartja az oldalt. Van két 20 éves tevém. Rémlik, mintha évekkel ezelőtt lett volna egy rövid cikk, hogy veszteséges az üzemeltetése, de mivel sok más tevékenysége van a Napfolt Kft.-nek, továbbra is működtetik.”