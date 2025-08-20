Bakteriális szennyezettség miatt azonnal visszahívták ezt a népszerű tusfürdőt

A Kneipp GmbH termékvisszahívást rendelt el a Kneipp Aromafürdő Lebensfreude nevű 200 milliliteres kiszerelésű termékére bakteriális szennyeződés gyanúja miatt – írja a mueller.co.hu.

Erre a tusfürdőre rendeltek el termékvisszahívást

Az érintett termék adatai:

Márka: Kneipp

Termék: Aromafürdő – Lebensfreude

Kiszerelés: 200 ml

Érintett gyártási tételek: 2506917, 2506918, 2506919

Értékesítési időszak: 2025.08.06. – 2025.08.20.

Ezért rendelték el a termékvisszahívást

A gyártó tájékoztatása szerint az említett tételek bakteriális szennyezettséget tartalmazhatnak. A fertőzésveszély leginkább a legyengült immunrendszerű, illetve krónikus tüdőbetegségben szenvedő személyek esetében jelenthet fokozott kockázatot.

Fontos megjegyezni, hogy más gyártási tételek nem érintettek, így kizárólag a fent felsorolt gyártási számú termékeket szükséges ellenőrizni. A gyártási szám a flakon hajtásán található.

Mit tegyen, ha ilyen terméket vásárolt?

Azonnal hagyja abba a termék használatát!

Az érintett terméket bármely üzletbe visszaviheti, a vásárlást igazoló blokk bemutatása nem szükséges.

A vételárat a vásárlók részére maradéktalanul visszatérítik.

Kérik, hogy ossza meg az információt másokkal is, különösen, ha tud olyan személyről, aki érintett lehet.

További információ és segítség:

Müller ügyfélszolgálat:

Tel.: +36 1 463 8840

E-mail: [email protected]

Közvetlenül a gyártó elérhetősége:

Tel.: 0800 563 477 46 36

E-mail: [email protected]

A Kneipp GmbH és a forgalmazó Müller elnézést kér minden kellemetlenségért, és köszönik a vásárlók együttműködését és megértését.

Bács-Kiskunban Baján és Kiskunhalason találhatóak Müller üzletek.

