augusztus 20., szerda

István névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ne használja!

2 órája

Bakteriális szennyezettség miatt azonnal visszahívták ezt a népszerű tusfürdőt

Címkék#tusfürdő#Müller#termékvisszahívás

Azonnal hagyja abba ennek a terméknek a használatát! A hatóság termékvisszahívást rendelt el, mivel egy népszerű tusfürdőnél bakteriális szennyezettség veszélye merült fel.

Várkonyi Rozália

A Kneipp GmbH termékvisszahívást rendelt el a Kneipp Aromafürdő Lebensfreude nevű 200 milliliteres kiszerelésű termékére bakteriális szennyeződés gyanúja miatt – írja a mueller.co.hu.

termékvisszahívást rendeltek el erre a népszerű tusfürdőre
Erre a tusfürdőre rendeltek el termékvisszahívást

 Az érintett termék adatai:

  • Márka: Kneipp
  • Termék: Aromafürdő – Lebensfreude
  • Kiszerelés: 200 ml
  • Érintett gyártási tételek: 2506917, 2506918, 2506919
  • Értékesítési időszak: 2025.08.06. – 2025.08.20.

Ezért rendelték el a termékvisszahívást

A gyártó tájékoztatása szerint az említett tételek bakteriális szennyezettséget tartalmazhatnak. A fertőzésveszély leginkább a legyengült immunrendszerű, illetve krónikus tüdőbetegségben szenvedő személyek esetében jelenthet fokozott kockázatot.

Fontos megjegyezni, hogy más gyártási tételek nem érintettek, így kizárólag a fent felsorolt gyártási számú termékeket szükséges ellenőrizni. A gyártási szám a flakon hajtásán található.

Mit tegyen, ha ilyen terméket vásárolt?

  • Azonnal hagyja abba a termék használatát!
  • Az érintett terméket bármely üzletbe visszaviheti, a vásárlást igazoló blokk bemutatása nem szükséges.
  • A vételárat a vásárlók részére maradéktalanul visszatérítik.
  • Kérik, hogy ossza meg az információt másokkal is, különösen, ha tud olyan személyről, aki érintett lehet.

További információ és segítség:

Müller ügyfélszolgálat:
Tel.: +36 1 463 8840
E-mail: [email protected]

Közvetlenül a gyártó elérhetősége:
Tel.: 0800 563 477 46 36
E-mail: [email protected]

A Kneipp GmbH és a forgalmazó Müller elnézést kér minden kellemetlenségért, és köszönik a vásárlók együttműködését és megértését.

Bács-Kiskunban Baján és Kiskunhalason találhatóak Müller üzletek.

Visszahívott termékek

Az elmúlt napokban több termékre is termékvisszahívást rendeltek el, ezért nem árt ezekről tudni. A listát ezen a linken találja

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu