2 órája
Bakteriális szennyezettség miatt azonnal visszahívták ezt a népszerű tusfürdőt
Azonnal hagyja abba ennek a terméknek a használatát! A hatóság termékvisszahívást rendelt el, mivel egy népszerű tusfürdőnél bakteriális szennyezettség veszélye merült fel.
A Kneipp GmbH termékvisszahívást rendelt el a Kneipp Aromafürdő Lebensfreude nevű 200 milliliteres kiszerelésű termékére bakteriális szennyeződés gyanúja miatt – írja a mueller.co.hu.
Az érintett termék adatai:
- Márka: Kneipp
- Termék: Aromafürdő – Lebensfreude
- Kiszerelés: 200 ml
- Érintett gyártási tételek: 2506917, 2506918, 2506919
- Értékesítési időszak: 2025.08.06. – 2025.08.20.
Ezért rendelték el a termékvisszahívást
A gyártó tájékoztatása szerint az említett tételek bakteriális szennyezettséget tartalmazhatnak. A fertőzésveszély leginkább a legyengült immunrendszerű, illetve krónikus tüdőbetegségben szenvedő személyek esetében jelenthet fokozott kockázatot.
Fontos megjegyezni, hogy más gyártási tételek nem érintettek, így kizárólag a fent felsorolt gyártási számú termékeket szükséges ellenőrizni. A gyártási szám a flakon hajtásán található.
Mit tegyen, ha ilyen terméket vásárolt?
- Azonnal hagyja abba a termék használatát!
- Az érintett terméket bármely üzletbe visszaviheti, a vásárlást igazoló blokk bemutatása nem szükséges.
- A vételárat a vásárlók részére maradéktalanul visszatérítik.
- Kérik, hogy ossza meg az információt másokkal is, különösen, ha tud olyan személyről, aki érintett lehet.
További információ és segítség:
Müller ügyfélszolgálat:
Tel.: +36 1 463 8840
E-mail: [email protected]
Közvetlenül a gyártó elérhetősége:
Tel.: 0800 563 477 46 36
E-mail: [email protected]
A Kneipp GmbH és a forgalmazó Müller elnézést kér minden kellemetlenségért, és köszönik a vásárlók együttműködését és megértését.
Bács-Kiskunban Baján és Kiskunhalason találhatóak Müller üzletek.
Visszahívott termékek
Az elmúlt napokban több termékre is termékvisszahívást rendeltek el, ezért nem árt ezekről tudni. A listát ezen a linken találja.
