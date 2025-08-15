1 órája
Élősködők lepték el a sajtokat, azonnali visszahívást rendelt el a hatóság
Újabb riasztást adott ki a hatóság. Meg ne egye, ha ilyet vásárolt! Mutatjuk, milyen élelmiszerre rendeltek el termékvisszahívást.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszere (RASFF) bejelentést kapott mikrobiológiai szennyeződésről (Listeria monocytogenes), amelyet Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtokban mutattak ki. Az érintett élelmiszerekből Magyarországra is kerültek, ezért azonnali termékvisszahívást rendeltek el – olvashat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán.
Mint írják, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) haladéktalanul felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val szoros együttműködésben, a fogyasztók egészségének védelme érdekében, saját hatáskörben azonnali intézkedéseket hoztak. Gondoskodtak a kifogásolt tételek visszahívásáról. A hatóság folyamatosan nyomon követi a megtett lépéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további kezelését, beleértve azok megsemmisítését vagy elszállítását.
Az érintett termékek adatai:
1. Termék: Buche chevre la belle du bocage 1 kg
Tételszám és minőség-megőrzési idő (MMI):
- C5170130; 12.08.25
- C5154101; 2025.07.25.
- C5168109; 2025.08.01.
2. Termék: Camembert
Márka: Everyday
Kiszerelés: 250 g
MMI: 2025.08.13.
3. Termék: Cam.pere alexandre boite bois 240g x12
Tételszám: C5155106
MMI: 2025.07.24.
Termékvisszahívás oka: mikrobiológiai szennyeződés (Listeria monocytogenes)
Megbetegedést okozhat
A Listeria monocytogenes egy olyan kórokozó baktérium, amely liszteriózis néven ismert megbetegedést okozhat. Egészséges szervezetben a fertőzés gyakran tünetmentesen zajlik, azonban csecsemők, várandósok, illetve legyengült immunrendszerű személyek esetében súlyos, akár életveszélyes lefolyású betegséghez vezethet.
Felhívják a figyelmünket, hogy amennyiben a fent megjelölt tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltunk, és az még a birtokában van, azt semmiképpen ne fogyasszuk el!
Termékvisszahívás veszélyes poharak miatt
Pénteken Kínából származó virágmintás üvegpoharak miatt is termékvisszahívást rendelt el a hatóság, ugyanis a megengedettnél magasabb szintű ólom és kadmium oldódott ki.
Mérgező nehézfémek kerültek a népszerű termékbe, súlyos tüneteket okozhat, ha valaki iszik belőle
Augusztustól új szabály vonatkozik a gyerekekre a fürdőkben, ezt minden családnak tudnia kell!