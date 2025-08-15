augusztus 15., péntek

1 órája

Élősködők lepték el a sajtokat, azonnali visszahívást rendelt el a hatóság

Címkék#sajt#baktérium#termékvisszahívás

Újabb riasztást adott ki a hatóság. Meg ne egye, ha ilyet vásárolt! Mutatjuk, milyen élelmiszerre rendeltek el termékvisszahívást.

Várkonyi Rozália

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszere (RASFF) bejelentést kapott mikrobiológiai szennyeződésről (Listeria monocytogenes), amelyet Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtokban mutattak ki. Az érintett élelmiszerekből Magyarországra is kerültek, ezért azonnali termékvisszahívást rendeltek el – olvashat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán. 

Termékvisszahívást rendeltek el ezekre a sajtokra
Ezekre a sajtokra rendelték el a termékvisszahívást
Fotó: nkfh.gov.hu

Mint írják, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) haladéktalanul felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val szoros együttműködésben, a fogyasztók egészségének védelme érdekében, saját hatáskörben azonnali intézkedéseket hoztak. Gondoskodtak a kifogásolt tételek visszahívásáról. A hatóság folyamatosan nyomon követi a megtett lépéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további kezelését, beleértve azok megsemmisítését vagy elszállítását.

Az érintett termékek adatai:

1. Termék: Buche chevre la belle du bocage 1 kg

Tételszám és minőség-megőrzési idő (MMI):

  • C5170130; 12.08.25
  • C5154101;  2025.07.25.
  • C5168109; 2025.08.01. 

2. Termék: Camembert

Márka: Everyday

Kiszerelés: 250 g

MMI: 2025.08.13.

3. Termék: Cam.pere alexandre boite bois 240g x12

Tételszám: C5155106

MMI: 2025.07.24.

Termékvisszahívás oka: mikrobiológiai szennyeződés (Listeria monocytogenes)

Megbetegedést okozhat

A Listeria monocytogenes egy olyan kórokozó baktérium, amely liszteriózis néven ismert megbetegedést okozhat. Egészséges szervezetben a fertőzés gyakran tünetmentesen zajlik, azonban csecsemők, várandósok, illetve legyengült immunrendszerű személyek esetében súlyos, akár életveszélyes lefolyású betegséghez vezethet.

Felhívják a figyelmünket, hogy amennyiben a fent megjelölt tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltunk, és az még a birtokában van, azt semmiképpen ne fogyasszuk el!

Termékvisszahívás veszélyes poharak miatt

Pénteken Kínából származó virágmintás üvegpoharak miatt is termékvisszahívást rendelt el a hatóság, ugyanis a megengedettnél magasabb szintű ólom és kadmium oldódott ki.

 

 

