Újabb termékvisszahívást rendeltek el, egy kéthetes csecsemőt keres a rendőrség
Eltűnt egy csecsemő a szomszédban, nagy erőkkel keresi a rendőrség
Bács-Kiskun igazi gyógyvíz-nagyhatalom, ezeken a településeken élvezheti az áldásos hatásokat
Bács-Kiskun vármegye Magyarország legnagyobb területű megyéje, és nem csupán kiterjedése, hanem gyógyvizeinek sokszínűsége miatt is figyelemre méltó. Összesen 23 gyógyvizes termálkút található 12 településen, amelyek között több is országosan ismert fürdővárossá nőtte ki magát. Cikkünkben gyógyvízkincseinket gyűjtöttük össze.
Átmeneti leállás jön, nem lehet majd fizetni a bankkártyákkal
Tervezett karbantartási munkálatok miatt két nap is több órára leállnak az OTP Bank egyes szolgáltatásai. A bankszünnap érinti a kártyahasználatot és a tranzakciókat is.
A nemesítők mellé most már az űrkutatók is beálltak, új korszak kezdődhet a növénytermesztésben
Szárazságtűrő virágok, tudományos újdonságok és egy legendás nemesítő öröksége áll a csemői szakmai nap középpontjában. A rendezvényen szó lesz a nemesítés fontosságáról, az űrkertészetről és a vízgazdálkodásról.
Mesterséges intelligencia, film vagy könyv? Így küzdenek meg a diákok a kötelező olvasmányokkal
Sok különböző vélemény forog a kötelező olvasmányok témája körül. A mesterséges intelligencia megjelenésével még több kérdés tárul a tanárok, oktatók felé azzal kapcsolatban, hogy mi számít csalásnak a kötelező olvasmányoknál az olvasás metódusát tekintve.
Képeken és videón mutatjuk a lélegzetelállító légi parádét
Az államalapítás ünnepén országszerte a legtöbb településen színes programok várták a lakosságot, az egyik leglátványosabb esemény minden bizonnyal a fővárosban kapott helyet. Az augusztus 20-i légi parádé egész biztos mindenkinek emlékezetes marad.
Azonnali termékvisszahívást rendeltek el emiatt a népszerű tusfürdő miatt
Azonnal hagyja abba ennek a terméknek a használatát! A hatóság termékvisszahívást rendelt el, mivel egy népszerű tusfürdőnél bakteriális szennyezettség veszélye merült fel.
Halasi gyökerek a történelem sűrűjében, a Szent Koronát őrző utolsó parancsnok a városban is szolgált
A Kossuth Rádió Felfedező című ünnepi műsorában Kádár Dóra szerkesztő-riporter, Roxin István őrnaggyal, a Koronaőrség alegység jelenlegi parancsnokával és Végső István kiskunhalasi történésszel, a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársával beszélgetett. A műsorból a Szent Korona történetéről és őrzéséről sok érdekesség mellett kiderül az is, miként kötődik Kiskunhalashoz az utolsó volt koronaőr parancsnok.
Mélykúti fiatalok előadásában csendült fel a magyar nemzeti rockopera
Az államalapítás ünnepének előestéjén csendült fel a Mélykúti Művelődési-, Sport- és Szabadidőközpontban az ismert zenés mű. Az István, a király magyar nemzeti rockopera Somogyi Szilárd Nádasdy Kálmán-díjas rendező, szövegíró átdolgozott rendezésében került bemutatásra.