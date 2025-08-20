Újabb termékvisszahívást rendeltek el, egy kéthetes csecsemőt keres a rendőrség

Szerdán sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy melyik banknál lesz átmeneti leállás, összegyűjtöttük Bács-Kiskun gyógyvizeit, illetve írtunk egy újabb termékvisszahívásról is.

Eltűnt egy csecsemő a szomszédban, nagy erőkkel keresi a rendőrség

Erre nincsenek szavak. Eltűnt csecsemőt keres a rendőrség.

Bács-Kiskun igazi gyógyvíz-nagyhatalom, ezeken a településeken élvezheti az áldásos hatásokat

Bács-Kiskun vármegye Magyarország legnagyobb területű megyéje, és nem csupán kiterjedése, hanem gyógyvizeinek sokszínűsége miatt is figyelemre méltó. Összesen 23 gyógyvizes termálkút található 12 településen, amelyek között több is országosan ismert fürdővárossá nőtte ki magát. Cikkünkben gyógyvízkincseinket gyűjtöttük össze.

Átmeneti leállás jön, nem lehet majd fizetni a bankkártyákkal

Tervezett karbantartási munkálatok miatt két nap is több órára leállnak az OTP Bank egyes szolgáltatásai. A bankszünnap érinti a kártyahasználatot és a tranzakciókat is.

A nemesítők mellé most már az űrkutatók is beálltak, új korszak kezdődhet a növénytermesztésben

Szárazságtűrő virágok, tudományos újdonságok és egy legendás nemesítő öröksége áll a csemői szakmai nap középpontjában. A rendezvényen szó lesz a nemesítés fontosságáról, az űrkertészetről és a vízgazdálkodásról.

Mesterséges intelligencia, film vagy könyv? Így küzdenek meg a diákok a kötelező olvasmányokkal

Sok különböző vélemény forog a kötelező olvasmányok témája körül. A mesterséges intelligencia megjelenésével még több kérdés tárul a tanárok, oktatók felé azzal kapcsolatban, hogy mi számít csalásnak a kötelező olvasmányoknál az olvasás metódusát tekintve.

Képeken és videón mutatjuk a lélegzetelállító légi parádét

Az államalapítás ünnepén országszerte a legtöbb településen színes programok várták a lakosságot, az egyik leglátványosabb esemény minden bizonnyal a fővárosban kapott helyet. Az augusztus 20-i légi parádé egész biztos mindenkinek emlékezetes marad.

Azonnali termékvisszahívást rendeltek el emiatt a népszerű tusfürdő miatt

Azonnal hagyja abba ennek a terméknek a használatát! A hatóság termékvisszahívást rendelt el, mivel egy népszerű tusfürdőnél bakteriális szennyezettség veszélye merült fel.