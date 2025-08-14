43 perce
Ha ezt megvette, azonnal vigye vissza! Rákkeltő anyag oldódhat ki belőle!
A fogyasztóvédelmi hatóság termékvisszahívást rendelt el. Amennyiben megvásárolta, mutatjuk, mit kell tennie az érintett árucikkel.
Közkedvelt üzletlánc termékének visszahívását rendelték el, mert abból határértéket meghaladó primer aromás aminok kioldódását mutatták ki.
A TEDi Árukereskedelmi Kft. az általuk forgalmazott habkanál megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán.
Mint írják, a cég a hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát, úgy mint a megsemmisítését vagy elszállítását a fogyasztóvédelmi hatóság nyomon követi.
A termékvisszahívásban érintett árucikk adatai:
Termék megnevezése: Habkanál
Vonalkód: 82019001001000000200
Értékesítési időszak: 2023.12.19-től 2025.06.13-ig
Termékvisszahívás oka: primer aromás amin kioldódás
Miért veszélyes a primer aromás amin?
A primer aromás aminok (PAA) szerves vegyületek, melyek élelmiszerbe kerülve rákkeltő, karcinogén hatásúak lehetnek. Az aminok felhasználása széleskörű műanyaggyártásban, festékgyártásban, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok (például: műanyag eszközök, csomagolóanyagok) előállítása során használják. Az élelmiszerekbe a velük érintkezésbe kerülő anyagokból kerülhetnek át a PAA-k, például papír csomagolóanyagok feliratához használt tintából kioldódva.
A hatóság fokozottan felhívja a vásárlók figyelmét, hogy amennyiben a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékeket megvásárolták, azt a továbbiakban ne használják és vigyék vissza a boltba!